Разъяснение: как получить QR-код переболевшему коронавирусом

Об этом рассказал заместитель министра здравоохранения Тульской области в сфере цифровизации Владимир Захаров.

Владимир Захаров

– Если вы переболели коронавирусом в течение последних шести месяцев и у вас есть подтвержденная запись на «Госуслугах», QR-код вы получите в личном кабинете.

— Сколько действует сертификат переболевшего ковидом?

– Шесть месяцев с момента выздоровления.

— Кто передает данные о перенесенном заболевании на «Госуслуги»?

– Данные передаются автоматически. Их передают государственные учреждения здравоохранения.

— Я переболел коронавирусом, но не получил QR-код. Что делать?

– Если вы переболели и имеете официально подтвержденный диагноз, но QR-кода у вас нет, обратитесь в учреждение, где проходили лечение. Со своей стороны оно проверит правильность внесенных данных на портал. Бывают небольшие задержки в появлении QR-кода. Обычно он появляется в течение 10 дней.