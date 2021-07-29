Разъяснение: как получить QR-код переболевшему коронавирусом
Об этом рассказал заместитель министра здравоохранения Тульской области в сфере цифровизации Владимир Захаров.
Владимир Захаров
– Если вы переболели коронавирусом в течение последних шести месяцев и у вас есть подтвержденная запись на «Госуслугах», QR-код вы получите в личном кабинете.
— Сколько действует сертификат переболевшего ковидом?
– Шесть месяцев с момента выздоровления.
— Кто передает данные о перенесенном заболевании на «Госуслуги»?
– Данные передаются автоматически. Их передают государственные учреждения здравоохранения.
— Я переболел коронавирусом, но не получил QR-код. Что делать?
– Если вы переболели и имеете официально подтвержденный диагноз, но QR-кода у вас нет, обратитесь в учреждение, где проходили лечение. Со своей стороны оно проверит правильность внесенных данных на портал. Бывают небольшие задержки в появлении QR-кода. Обычно он появляется в течение 10 дней.