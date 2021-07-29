Житель Ревякино случайно убил должника у Дома культуры

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Преступление было совершено 9 лет назад.

В Ясногорске 51-летний Игорь И. обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего.

По версии следствия, вечером 18 июня 2012 года обвиняемый должен был встретиться со знакомым у ревякинского Дома культуры Знакомый долгое время не возвращал деньги, которые брал в долг, и хотел снова попросить отсрочку. Мужчины поссорились и обвиняемый дважды ударил потерпевшего по голове. От полученных ударов тот потерял сознание и был госпитализирован. Спустя неделю мужчина скончался в больнице.

Обвиняемому грозит до 15 лет лишения свободы. Следующее заседание по данному делу состоится 5 августа.