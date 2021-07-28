Статистика по ковиду за сутки: в Тульской области 144 случая заболевания и 9 смертей

Об этом сообщает федеральный оперштаб.

В Тульской области за минувшие сутки подтвердились 144 случая коронавируса, 61 человек выздоровел, 9 скончались.

Всего с начала пандемии ковидом заразились 46 985 жителей Тульской области, 40 931 вылечился, 2419 умерли.

Ситуация в российских регионах за сутки следующая: