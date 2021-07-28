Статистика по ковиду за сутки: в Тульской области 144 случая заболевания и 9 смертей
Об этом сообщает федеральный оперштаб.
В Тульской области за минувшие сутки подтвердились 144 случая коронавируса, 61 человек выздоровел, 9 скончались.
Всего с начала пандемии ковидом заразились 46 985 жителей Тульской области, 40 931 вылечился, 2419 умерли.
Ситуация в российских регионах за сутки следующая:
вчера, в 11:52, 24 1393 -1
26 июля, в 13:22, 27 1145 -3
26 июля, в 11:20, 75 1615 -3
25 июля, в 11:33, 40 2500 -7
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