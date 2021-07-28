Губернатор поздравил тульского пловца с серебром на Олимпийских играх в Токио

Фото предоставлено пресс-службой правительства ТО.

28 июля мужская сборная России по плаванию завоевала серебряные медали в эстафете 4х200 метров вольным стилем на Олимпийских играх в Токио.

Команду на этом старте представляли пловцы Мартин Малютин, Евгений Рылов, Михаил Довгалюк и тульский спортсмен Иван Гирев. В финале наши спортсмены показали время 7 минут 1,81 секунды.

Иван Гирев – студент училища олимпийского резерва. Является спортсменом-инструктором Центра спортивной подготовки сборных команд Тульской области, представляя регион на национальном и международном уровне.

– Вы проявили себя как выдающийся спортсмен и мастер своего дела. Своим упорством, волей к победе помогли олимпийской команде России завоевать серебро и укрепить позиции в общем медальном зачете. Так держать! Тульская область и вся Россия болеют за вас! – отметил в поздравлении губернатор Алексей Дюмин.

В мае 2021 года Иван Гирев стал чемпионом Европы по плаванию. Он показал лучший результат в предварительных заплывах в эстафете 4х100 метров и 4х200 вольным стилем, по итогам которых российские спортсмены стали победителями континентального чемпионата.