новости
новости
Регистрация
В Туле упавшую в автобусе пассажирку забрала скорая

В Туле упавшую в автобусе пассажирку забрала скорая

Водитель автобуса считает, что женщина упала из-за того, что не держалась за поручни.

Утром 28 июля в автобусе № 25, который отъезжал от остановки «Площадка» упала пассажирка. По словам очевидцев, во время ожидания скорой женщина спокойно разговаривала по телефону, а затем самостоятельно дошла автомобиля медиков.
 
После жалоб на тошноту последние приняли решение доставить пассажирку в больницу. Водитель автобуса считает, что женщина упала из-за того, что не держалась за поручни.
 
Все обстоятельства случившегося предстоит установить сотрудникам ГИБДД.
Сергей Стариков
Есть интересная история, новость, фото или видео? Телефон корреспондента рубрики «Дежурная часть» Сергея Старикова +79622720202. Звоните в рабочее время, или пишите на WhatsApp (круглосуточно). Телефон редакции 57-07-07. Или пишите:
Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Google.news
Автор: Сергей Стариков
Фотограф: Сергей Стариков
сегодня, в 11:17 +4
Другие статьи по темам
Событие
падение пассажирадтп
Место
Тула
;

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Затерянная в полях: жители Нижних Брусов Тульской области просят благоустроить подъезд к деревне
Затерянная в полях: жители Нижних Брусов Тульской области просят благоустроить подъезд к деревне
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.