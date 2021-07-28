В Туле упавшую в автобусе пассажирку забрала скорая

Водитель автобуса считает, что женщина упала из-за того, что не держалась за поручни.

Утром 28 июля в автобусе № 25, который отъезжал от остановки «Площадка» упала пассажирка. По словам очевидцев, во время ожидания скорой женщина спокойно разговаривала по телефону, а затем самостоятельно дошла автомобиля медиков.

После жалоб на тошноту последние приняли решение доставить пассажирку в больницу. Водитель автобуса считает, что женщина упала из-за того, что не держалась за поручни.

Все обстоятельства случившегося предстоит установить сотрудникам ГИБДД.