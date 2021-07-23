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Туляки недовольны работой нового светофора на пересечении улиц Энгельса и Пушкинской

Туляки недовольны работой нового светофора на пересечении улиц Энгельса и Пушкинской

Водители жалуются, что теперь на этом участке постоянно собирается пробка.

Автомобилисты недовольны работой нового светофора, расположенного на пересечении улиц Фридриха Энгельса и Пушкинской. Напомним, его установили 10 июля. Предполагалось, что эта мера позволит снизить количество конфликтных точек участников дорожного движения.

Но не все водители довольны таким нововведением. Пользователь Myslo Lexus650 пожаловался, что теперь на этом участке регулярно образовывается пробка.

– Зеленый вверх горит секунд 20! Теперь там постоянная пробка. Разберитесь, пожалуйста, дорогая редакция!

Myslo запросил комментарий у администрации города. Нам ответили так:

– В целях исключения потенциально аварийно опасного участка на пересечении улиц Энгельса и Пушкинской установлен светофорный объект. Пофазный режим настроен в целях бесконфликтного (встречного) движения по улице Энгельса.

В целях обеспечения движения трамвайного транспорта с учетом существующего уклона проезжей части приоритет в длительности разрешающего сигнала предоставлен по улице Энгельса в направлении улицы Гоголевской. На данный момент длительность разрешающего сигнала в данном направлении составляет 40 секунд. Указанный участок находится на контроле, наблюдение продолжается.

Друзья, а что вы думаете по этому поводу? Правильно ли на этом участке отрегулирована работа светофора? Делитесь мнениями в комментариях.

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Туляки недовольны работой нового светофора на пересечении улиц Энгельса и Пушкинской, Фото: 1
Туляки недовольны работой нового светофора на пересечении улиц Энгельса и Пушкинской, Фото: 2
Туляки недовольны работой нового светофора на пересечении улиц Энгельса и Пушкинской, Фото: 3
Туляки недовольны работой нового светофора на пересечении улиц Энгельса и Пушкинской, Фото: 4
Туляки недовольны работой нового светофора на пересечении улиц Энгельса и Пушкинской, Фото: 5
Туляки недовольны работой нового светофора на пересечении улиц Энгельса и Пушкинской, Фото: 6
Туляки недовольны работой нового светофора на пересечении улиц Энгельса и Пушкинской, Фото: 7
Туляки недовольны работой нового светофора на пересечении улиц Энгельса и Пушкинской, Фото: 8
Туляки недовольны работой нового светофора на пересечении улиц Энгельса и Пушкинской, Фото: 9
Туляки недовольны работой нового светофора на пересечении улиц Энгельса и Пушкинской, Фото: 10
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Автор: Кристина Вернигорина
Фотограф: Дмитрий Дзюбин
сегодня, в 11:22 +4
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