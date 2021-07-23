В Алексине судимый за убийство устроился на работу в больницу и украл у государства почти 2 млн рублей

В Алексине бывший начальник гаража местной больницы признан виновным в мошенничестве в крупном и особо крупном размере, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Судом установлено, что ранее судимый за убийство мужчина скрыл этот факт от работодателя и занимал должность начальника гаража ГУЗ «АРБ №1 имени профессора В. Ф. Снегирева» с 2015 по 2020 год. Всё это время он фиктивно трудоустраивал в больницу знакомых и присваивал себе начисленную им зарплату. Ущерб от его действий составил почти 2 млн рублей.

Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы.