Статистика за сутки по ковиду: в Тульской области 148 случаев заболевания и 7 смертей
Об этом сообщает федеральный оперштаб.
В Тульской области за минувшие сутки подтвердились 148 случаев коронавируса, 61 человек выздоровел, семь скончались.
Всего с начала пандемии ковидом заразились 46 263 жителя региона, 40 641 вылечился, 2377 умерли.
Ситуация в российских регионах за сутки следующая:
сегодня, в 09:00, 48 1160 -5
вчера, в 11:41, 98 1514 -4
21 июля, в 11:34, 133 1904 -3
20 июля, в 14:43, 89 3295 -18
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