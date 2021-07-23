Статистика за сутки по ковиду: в Тульской области 148 случаев заболевания и 7 смертей

Об этом сообщает федеральный оперштаб.

В Тульской области за минувшие сутки подтвердились 148 случаев коронавируса, 61 человек выздоровел, семь скончались.

Всего с начала пандемии ковидом заразились 46 263 жителя региона, 40 641 вылечился, 2377 умерли.

Ситуация в российских регионах за сутки следующая: