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Пять важных вопросов о повторной вакцинации от коронавируса

Пять важных вопросов о повторной вакцинации от коронавируса

Ответы дает министерство здравоохранения Тульской области.

1. Что такое повторная вакцинация?

Согласно Временным методическим рекомендациям Минздрава РФ по вакцинации взрослого населения против COVID-19, при неблагополучной эпидемиологической ситуации повторную вакцинацию можно проводить через шесть месяцев после законченной вакцинации (так называемая «экстренная» повторная вакцинация).

Когда будет достигнут коллективный иммунитет, регион перейдет к плановой («рутинной») повторной вакцинации, сроки которой составляют 12 месяцев от последней вакцинации.

2. Повторная вакцинация обязательна?

Повторная вакцинация не является обязательной и проводится по желанию пациента.

3. Где пройти повторную вакцинацию?

Пройти процедуру можно в своей поликлинике. С собой нужно взять паспорт, СНИЛС и сертификат с QR-кодом о вакцинации.

4. Какой вакциной будут прививать повторно? Нужно ли прививаться той же вакциной, что и при первой вакцинации?

Повторная вакцинация от COVID-19 может производиться любой вакциной, зарегистрированной в России. В случае проявления нежелательных реакций и при согласии пациента препарат для повторной прививки может быть заменен на другой.

5. Будет ли необходимо для этого проходить тест на антитела?

Анализ на антитела для повторной вакцинации не понадобится.

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Фотограф: Алексей Пирязев
сегодня, в 13:20 −15
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