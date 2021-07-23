Пять важных вопросов о повторной вакцинации от коронавируса
Ответы дает министерство здравоохранения Тульской области.
1. Что такое повторная вакцинация?
Согласно Временным методическим рекомендациям Минздрава РФ по вакцинации взрослого населения против COVID-19, при неблагополучной эпидемиологической ситуации повторную вакцинацию можно проводить через шесть месяцев после законченной вакцинации (так называемая «экстренная» повторная вакцинация).
Когда будет достигнут коллективный иммунитет, регион перейдет к плановой («рутинной») повторной вакцинации, сроки которой составляют 12 месяцев от последней вакцинации.
2. Повторная вакцинация обязательна?
Повторная вакцинация не является обязательной и проводится по желанию пациента.
3. Где пройти повторную вакцинацию?
Пройти процедуру можно в своей поликлинике. С собой нужно взять паспорт, СНИЛС и сертификат с QR-кодом о вакцинации.
4. Какой вакциной будут прививать повторно? Нужно ли прививаться той же вакциной, что и при первой вакцинации?
Повторная вакцинация от COVID-19 может производиться любой вакциной, зарегистрированной в России. В случае проявления нежелательных реакций и при согласии пациента препарат для повторной прививки может быть заменен на другой.
5. Будет ли необходимо для этого проходить тест на антитела?
Анализ на антитела для повторной вакцинации не понадобится.