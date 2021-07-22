Когда мы сталкиваемся с проблемами получения медицинской помощи, нам сложно разобраться, почему самочувствие не становится лучше?

«Линия помощи» – сервис «АльфаСтрахование – ОМС», помогающий с решением наболевших для людей вопросов, связанных с получением медпомощи по ОМС.

Правильно ли поставили диагноз? Верно ли назначили лечение? И как долго ждать обследования? Можно попытаться найти ответы самостоятельно, но так можно упустить самое главное – время.

В России 3,7 млн людей страдают онкологическими заболеваниями, 5 млн – сахарным диабетом, боле 20 млн – заболеваниями системы кровообращения. Для таких пациентов скорость и доступность диагностики и лечения играют решающую роль и определяют шансы на выздоровление.

«Однако, по данным исследований, многие пациенты, например, с онкологией, систематически испытывают трудности с получением помощи: 39% узнают о своем диагнозе слишком поздно – на 3 и 4 стадии, 57% не могут получить информацию о диагнозе, льготных лекарствах и лечении, 74% оплачивали диагностические процедуры, положенные бесплатно по ОМС», – комментирует Ирина Боровова, президент Всероссийской общественной организации «Ассоциация онкологических пациентов «Здравствуй!».

При этом тяжелых последствий можно избежать. Выздороветь и продлить собственную жизнь возможно, если своевременно выявить заболевание и начать лечение. Например, минимизировать риск развития ишемической болезни сердца возможно, если пациент своевременно сделает ЭКГ и УЗИ сердца и получит лечение. Для того чтобы как можно больше пациентов имели возможность выздороветь и продлить свою жизнь, компания «АльфаСтрахование – ОМС» запустила для своих застрахованных сервис – «Линия помощи», в рамках которого:

эксперты адресно подключатся к решению вопроса с медицинской организацией, когда это необходимо.

организуют проведение экспертизы качества медицинской помощи и дадут письменное официальное заключение и рекомендации.

Получить такую помощь просто – пациенту необходимо заполнить онлайн-обращение на сайте компании с компьютера, планшета или телефона, при возникновении любых проблем с получением медицинской помощи по ОМС.

«Каждый день в нашей работе мы видим, что пациенты сталкиваются с нарушением сроков ожидания и доступности медицинской помощи – в каждом третьем случае несвоевременно диагностируются хронические заболевания, в каждом пятом – не соблюдаются клинические рекомендации, в каждом десятом – нарушены сроки ожидания медицинской помощи. Зачастую пациенты не уверены, правильно ли назначены обследования, все ли диагностические процедуры проведены, насколько эффективно и безопасно лечение, отвечает ли оно современным стандартам и клиническим рекомендациям. Наша задача в том, чтобы пациенты получали помощь по ОМС вовремя и без нарушений их законных прав», – комментирует Алексей Березников, д.м.н, доц., медицинский директор «АльфаСтрахование-ОМС».

Неважно, получаете ли вы медицинскую помощь сейчас или она уже оказана, заполните форму обращения на сайте сервиса «Линия помощи». Эксперты страховой компании «АльфаСтрахование – ОМС» обязательно вам помогут. Не упускайте драгоценное время.

ООО «АльфаСтрахование-ОМС». Лицензия OС № 0193-01 от 03.08.2017 г. в сфере обязательного медицинского страхования выдана ЦБ РФ бессрочно. На правах рекламы.















