В исправительной колонии Тульской области сыграли свадьбу

Несмотря на то, что по правилам церемония бракосочетания в исправительной колонии проводится без приглашения родных и друзей и пышных торжеств, праздничного настроения молодоженов это нисколько не омрачило, сообщили в региональной пресс-службе УФСИН.

Прежде чем решиться на создание семьи, Андрей и Людмила долго поддерживали отношения на расстоянии, созванивались, встречались на краткосрочных свиданиях.

С бракосочетанием молодоженов поздравил начальник отдела воспитательной работы с осужденными Сергей Кузьмин, который отметил, что сотрудники учреждения всегда идут навстречу осужденным, которые стремятся создать семью и вступить в законный брак. Такие решения способствуют укреплению социальных связей осужденных с их родными и близкими, а также оказывают положительное влияние на стремление осужденных к правопослушному поведению, соблюдению режима отбывания наказаний, ведь дома их ждут родные, которые надеются поскорее воссоединиться.