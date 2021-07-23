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В исправительной колонии Тульской области сыграли свадьбу

В исправительной колонии Тульской области сыграли свадьбу

Выездную регистрацию осужденного и его избранницы провела работник районного ЗАГСа.

Несмотря на то, что по правилам церемония бракосочетания в исправительной колонии проводится без приглашения родных и друзей и пышных торжеств, праздничного настроения молодоженов это нисколько не омрачило, сообщили в региональной пресс-службе УФСИН.
 
Прежде чем решиться на создание семьи, Андрей и Людмила долго поддерживали отношения на расстоянии, созванивались, встречались на краткосрочных свиданиях.
 
С бракосочетанием молодоженов поздравил начальник отдела воспитательной работы с осужденными Сергей Кузьмин, который отметил, что сотрудники учреждения всегда идут навстречу осужденным, которые стремятся создать семью и вступить в законный брак. Такие решения способствуют укреплению социальных связей осужденных с их родными и близкими, а также оказывают положительное влияние на стремление осужденных к правопослушному поведению, соблюдению режима отбывания наказаний, ведь дома их ждут родные, которые надеются поскорее воссоединиться.
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