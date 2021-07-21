Коронавирусная статистика: в Тульской области еще 149 случаев заражения
Семь пациентов умерли.
В Тульской области за минувшие сутки подтвердились 149 случаев коронавируса, 62 человека выздоровели, семь скончались.
Всего с начала пандемии ковидом заразились 45 968 жителей региона, 40 520 вылечились, 2 362 умерли.
Ситуация в российских регионах за сутки следующая:
вчера, в 14:43, 85 2682 -18
вчера, в 14:26, 18 1773 -4
вчера, в 11:20, 15 1449 -1
19 июля, в 12:59, 41 1326 -3
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