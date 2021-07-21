Коронавирусная статистика: в Тульской области еще 149 случаев заражения

Ситуация в российских регионах за сутки следующая:

Всего с начала пандемии ковидом заразились 45 968 жителей региона, 40 520 вылечились, 2 362 умерли.

В Тульской области за минувшие сутки подтвердились 149 случаев коронавируса, 62 человека выздоровели, семь скончались.