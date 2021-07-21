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История кораблекрушений, артефакты войны и проблемы детского досуга

История кораблекрушений, артефакты войны и проблемы детского досуга

Специалисты «Спектра» помогают организовать досуг и реализовать творческие замыслы школьников во всех районах Тулы.

Молодежный проект «ГАЗОН» для игр и общения на открытом воздухе, молодежная патриотическая организация «Тульский искатель», проект «Тульский морской музей», различные творческие мастерские — это всё молодежный центр «Спектр». Здесь побывал в гостях депутат Государственной Думы, член фракции «Единая Россия» Виктор Дзюба.

Специалисты «Спектра» помогают организовать досуг и реализовать творческие замыслы школьников во всех районах Тулы. Сейчас, летом, это особенно актуально. Пандемия пандемией, но ведь никуда не делись и каникулы, а также необходимость занять свободное время подростков.

У «Спектра» этим летом особые заботы. Из-за карантинных ограничений традиционный, уже полюбившийся «ГАЗОН» на Казанской набережной пришлось отменить. Его разбили на две площадки, которые работают в Мятном сквере во дворе кинотеатра «Родина» и у Молодежного патриотического центра «Юнга» им. В. Ф. Руднева на ул. Сойфера. Занятия проходят в малых группах, по предварительной регистрации. Все мероприятия разведены по часам. Тем не менее они проходят, и желающих принять в них участие предостаточно. Трудно ведь отказать себе в удовольствии сразиться в различные настольные игры, поиграть на небольшом, огороженном пятачке в футбол один на один, просто пообщаться с друзьями.

Но, конечно, знакомство с Центром Виктора Дзюбы началось с экскурсий. Гостю показали два уникальных музея, которые есть в центре. Экспозицию одного из них составили находки, сделанные во время экспедиций «Тульского искателя» по местам боев Великой Отечественной. Это самые настоящие артефакты того времени — солдатские каски, части оружия, личные вещи — всё, что было найдено на полях сражений. Рассказал об экспонатах руководитель патриотического направления молодежного центра Евгений Григорьев. Здесь, в этом музее, во время учебного года традиционно проходят различные мероприятия, с помощью экспонатов им рассказывают о безымянном подвиге тех, кто навеки остался на войне, и о тех, кто смог пройти через все испытания и в своих воспоминаниях оставил мирные подробности того времени: что ели во время войны, во что одевались, о чем шутили или чему радовались.

Проект «Тульский морской музей» реализуется Тульской региональной общественной организацией «Экспедиция морских и подводных исследований». В 2020 году проект был поддержан Фондом Президентских грантов, до этого — муниципальными грантами администрации города Тулы. Рассказ о подводных поисковых операциях проводил специалист по работе с молодежью центра Олег Золотарев.

А морскому музею есть чем похвастаться.

Один из самых заметных экспонатов, например, – огромный рог якоря-кошки XIX века, поднятый со дна Оки около Чекалина. Его высота без малого метр.

А в морском сундучке хранятся золотые монеты екатерининских времен, также найденные на дне Оки.

Их передал музею коллега-искатель. Вернее, думали, что это монеты золотые, оказалось — подделка, из латуни. Мошенников и в те времена хватало. Но для коллекции музея такой экспонат имеет особую ценность.

Представлены здесь и находки, сделанные у полуострова Тарханкут, — свидетельства давних кораблекрушений. Например, предметы с 66-пушечного корабля «Святой Александр», затонувшего в 1786 году, императорской яхты «Ливадия», потерпевшей крушение в 1878 г. Все они найдены в ходе подводно-археологических экспедиций, в которых участвуют и ребята из молодежного центра.

Всё представленное здесь, конечно, как нельзя лучше свидетельствует о том, что реальная жизнь, реальные загадки и свидетельства нашей истории куда интереснее интернетовских.

В конце встречи Виктор Дзюба ответил на вопросы юных журналистов творческого отделения Центра. Вот каким получился диалог.

– Виктор Викторович, почему Вы решили к нам прийти?

– Меня пригласили в гости, тем более здание «Юнги» для меня родное, я здесь когда-то занимался боксом. Тут был небольшой спортзал и для бокса, и для борьбы. И потом, я много слышал о молодежном центре Советского округа — что здесь собираются прекрасные, творческие молодые люди. Очень хорошо, что во время каникул детям есть чем заняться.

– Во времена Вашей юности государство также проводило определенную политику в молодежной сфере. Сравните: как всё было организовано тогда и сейчас?

– У нас было так: макулатуру, металлолом, желуди собираем бесплатно. Никто даже не спрашивал, что нам за это будет. Но время идет вперед. Сегодня у детей другие увлечения. Но позитив, хорошее — это сохранилось. Конечно, не могу не вспомнить, как это было раньше. Меня в июне родители отправляли в пионерский лагерь и только к сентябрю забирали домой.

Всё лето мы активно занимались спортом, становились близкими друзьями, переписывались и потом год ждали, когда встретимся опять.

Я смотрю на сегодняшнее мероприятие и понимаю, что многое перенесено из наших пионерских лагерей. Я даже сам с большим удовольствием поиграл сегодня. Считаю, что те добрые традиции, которые были когда-то, сохраняются и поддерживаются. И это здорово!

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сегодня, в 12:24 0
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