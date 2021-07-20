Молодежный бульвар в Заречье меняет облик

Молодежный бульвар в Зареченском районе Тулы должен стать самым масштабным проектом благоустройства общественной территории в следующем году.

Когда-то эта площадка начиналась непосредственно от Октябрьской улицы и с нее открывался вид на храм Сергия Радонежского. Но в девяностые годы красивую панораму перегородили зданием торгового комплекса, и нынешний Молодежный бульвар по ул. Октябрьской стал обособленным местом внутри огромного жилого квартала, скрытым от посторонних взглядов.

Территорию периодически пытались приводить в порядок. Несколько лет назад за счет спонсорских средств сделали ремонт подпорных стен, лестничных маршей, поставили лавочки, обустроили современную детскую площадку с прорезиненным покрытием, даже установили три арт-объекта — арку, композицию, посвященную семье, и инсталляцию #ЗаречьеТула. Однако на новый асфальт, расширение парковочного пространства около женской консультации денег всё равно не хватило.

«К нам поступили обращения граждан, которые хотели видеть на территории от улицы Октябрьской до гаражного кооператива благоустроенный сквер», — рассказала заместитель начальника отдела по благоустройству Зареченского округа Елена Казарина.

История начала развиваться. Глава администрации города Дмитрий Миляев дал задание разработать эскизный проект, чтобы понимать, какие средства потребуются. Разрабатывали его с учетом пожеланий людей, которые живут в этом районе, представителей ТОСов. Так в проекте появились не только детские площадки, но и зона тишины, спортивные площадки, малые архитектурные формы, цветочницы, пешеходные дорожки.

Последнее общение с жильцами состоялось около полутора недель назад. Были внесены окончательные корректировки. По просьбам жителей отказались от крытых беседок и деревянных лежаков, которые планировали установить в зоне отдыха, добавили в проект лавочек и зеленых насаждений, парковочные места.

По плану, разработанному архитекторами, сквер будет делиться на три зоны — молодежную, детскую и зону отдыха.

В молодежной будут проходить различные мероприятия, встречи, здесь установят спортивные площадки. Учитывая молодежный формат, на этом участке даже конфигурацию пешеходных дорожек сделали нестандартного формата — с закруглениями.

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Молодежная зона плавно переходит в детскую с различными игровыми площадками. Расположены они фрагментарно, чтобы дети разных возрастов не мешали друг другу. Установят также памп-трек — площадку с искусственно созданными неровностями, на которой интересно будет полихачить велосипедистам-экстремалам и любителям скейта. Перед женской консультацией, которая находится рядом с детской зоной, поставят специальный арт-объект и сделают несколько новых парковок для посетителей этого учреждения.

Ближе к улице Максимовского начинается зона тишины. Сюда можно будет прийти отдохнуть в уединении на лавочке, почитать или просто насладиться тишиной.

Неподалеку от гаражного кооператива планируется обустроить бесплатное парковочное пространство с уличным освещением, отделив его от бульвара естественным ограждением — зелеными насаждениями. Оно также устраивается по просьбам жильцов.

Очень важной частью запланированной реконструкции станет ливневая канализация. Сейчас ее фактически нет, поэтому после сильных дождей бульвар оказывается в воде. Разработчики нашли технические возможности устройства ливневки, идут последние согласования по ее устройству.

– Подобных масштабных проектов благоустройства придомовой территории в нашем районе больше нет, — прокомментировала Елена Казарина. — В городе из аналогов я бы назвала набережную, которая, конечно, сделана с куда большими вложениями. Но и благоустройство Молодежного бульвара тоже достаточно дорогой проект. Он оценивается примерно в 50 миллионов рублей.

В том, что этот проект состоится, большая заслуга самих жителей. От возникновения замысла до его утверждения они были активными участниками проекта. Рабочих встреч с представителями администрации за это время прошло не менее десяти. Выслушивались и принимались к сведению все замечания и предложения.

И вот наконец на этой неделе, в присутствии уполномоченного губернатора Надежды Школкиной, состоялась окончательная встреча представителей администрации и ТОСов, на которой проект был утвержден. Теперь активисты ознакомят с ним всех желающих, а параллельно начнется работа с документацией. Никаких изменений вноситься уже не будет. Сами работы по благоустройству бульвара запланированы на 2022 год.

Светлана Тарасова, председатель ТОС:

– Мы очень долго ждали комплексного благоустройства этого бульвара. В этом году с помощью администрации, депутатов, самих жителей привели в порядок заброшенный участок и сделали там парковочное пространство. Но проблема с парковками всё равно остается открытой. Думаю, в городе много заброшенных участков, ухаживать за которыми администрация просто не в состоянии, и их можно применить под парковочное пространство. Надо сделать так, чтобы жители сами могли инициировать эти работы. Мы же смогли это сделать. Причем люди настолько загорелись идеей, что вложили и свои средства.

Итогами состоявшейся встречи относительно реконструкции Молодежного бульвара очень довольна. Приятно ведь, когда идешь по двору и видишь, что всё вокруг благоустроено и сделано с любовью.

Надежда Школкина, уполномоченный представитель губернатора по работе с муниципалитетами:

– Реконструкция Молодежного бульвара — удачный пример взаимодействия горожан и администрации. Для того чтобы попасть в программу, жители тоже приложили свои силы: собирали подписи, подготовили необходимые документы. Это трудоемкий процесс. Но люди хотели добиться позитивных изменений, и они это сделали. Думаю, это будет хорошим примером для многих других. Перемен к лучшему у себя во дворе, в городе и в области мы добьемся именно общими усилиями.