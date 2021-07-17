Повар из Тулы сражается за победу в новом кулинарном телешоу «Белый китель»

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Шеф-повар двух тульских ресторанов попробует доказать всей стране, что он лучший в своем деле.

Повар из Тулы Евгений Тимофеев стал участником нового кулинарного шоу на телеканале «Пятница» — «Белый китель». Премьера стартует уже 21 июля. Его фишка в том, что за победу борются те, кого выгнали из различных кулинарных проектов — «Адской кухни», «Битвы шефов» и др.

Шеф-повар двух тульских ресторанов — «Августина» и «Мюнхаузена» — Евгений Тимофеев ранее успел поучаствовать в «Адской кухне-4», но до финала не дошел.

- Мне позвонили и предложили поучаствовать в новом телепроекте. Это возможность реабилитироваться, доказать, что шеф-повар Ивлев выгнал меня несправедливо, — рассказал Женя корреспонденту Myslo.

На этот раз в жюри – ресторатор Дмитрий Левицкий, телеведущий Дмитрий Горовенко и шеф-повар Илья Захаров.

- Суровые дядьки! — признался тульский повар. — На самом деле мне было страшно участвовать в шоу. Не хотелось опять наступать на те же самые грабли и проиграть. В этот раз было намного сложнее. Организаторы знают, какие у нас минусы, в чем мы не сильны. Я не работаю с кондитеркой. И первое же задание было приготовить букет цветов, основным ингредиентом которого являются макаруны.

Сумеет ли Евгений покорить строгое жюри, узнаем совсем скоро.

Никогда не нужно опускать руки. Никто не поднимался, пока не падал. И я — ярый тому пример. Для меня участие в этих телепроектах стало полезным опытом, — говорит повар.