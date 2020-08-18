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Повар из Тулы борется за миллион в «Адской кухне»

Повар из Тулы борется за миллион в «Адской кухне»

19 августа на телеканале «Пятница!» состоится премьера нового сезона самого экстремального кулинарного реалити-шоу «Адская кухня».

Победитель сезона получит звание лучшего повара страны, место в престижном ресторане, а также главный приз — один миллион рублей.

Ведущим проекта уже который год является настоящий профессионал своего дела, шеф-повар Константин Ивлев, которому и предстоит выступить в роли арбитра шоу и впоследствии назвать имя финалиста.

Одним из претендентов на победу в проекте стал повар из Тулы — 37-летний Евгений Тимофеев. Евгений родом из Украины, но сейчас живет и работает шеф-поваром в ресторане-пивоварне «Августин».

На протяжении двух месяцев Евгения Тимофеева и всех поваров-новобранцев «Адской кухни» ждут сложнейшие испытания от Константина Ивлева. Им предстоит покорить желудок шефа Ивлева и доказать ему свое мастерство.

«Адская кухня» выходит по средам в 19.00 на телеканале «Пятница!».

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Автор: Юлия Королева
сегодня, в 16:00 +2
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