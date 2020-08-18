Повар из Тулы борется за миллион в «Адской кухне»

Победитель сезона получит звание лучшего повара страны, место в престижном ресторане, а также главный приз — один миллион рублей.

Ведущим проекта уже который год является настоящий профессионал своего дела, шеф-повар Константин Ивлев, которому и предстоит выступить в роли арбитра шоу и впоследствии назвать имя финалиста.

Одним из претендентов на победу в проекте стал повар из Тулы — 37-летний Евгений Тимофеев. Евгений родом из Украины, но сейчас живет и работает шеф-поваром в ресторане-пивоварне «Августин».

На протяжении двух месяцев Евгения Тимофеева и всех поваров-новобранцев «Адской кухни» ждут сложнейшие испытания от Константина Ивлева. Им предстоит покорить желудок шефа Ивлева и доказать ему свое мастерство.

«Адская кухня» выходит по средам в 19.00 на телеканале «Пятница!».