Тульский повар на «Адской кухне»: «Ивлев – мировой мужик!»

Фото телеканала «Пятница!» и из архива героя публикации.

Про шефа, сало и харизму: Евгений Тимофеев рассказал Myslo о съемках в новом сезоне экстремального кулинарного телешоу.

Новый сезон «Адской кухни» стартует на телеканале «Пятница!» сегодня, 19 августа. Самое интересное еще впереди, поэтому всех секретов съемок мы раскрыть не сможем, но кое-чем поделимся!

Участнику из Тулы Евгению Тимофееву 37 лет, он работает шеф-поваром в ресторане-пивоварне «Августин».

– Женя, зачем ты отправился на шоу? За миллионом?

– Миллион, конечно, неплохой стимул. Но в первую очередь я ехал пообщаться, набраться опыта, посетить крутые мастер-классы, ну и конечно, засветиться на ТВ. Этого особенно ждала моя маленькая принцесса-дочка. Она мечтала, чтобы папу показали по телевизору!

– Как проходил отбор? Что ты приготовил?

– Я подал заявку. Сначала отбирали участников по анкетам, потом был звонок по видеосвязи, со мной общались, задавали вопросы — посмотрели на меня. А в марте пригласили на очный кастинг в Москву.

С собой нужно было привезти блюдо, которым участники могли бы удивить жюри. Все изгалялись как могли, многие привозили сложносочиненные вещи, я же решил подойти просто, но душевно:

я привез разных видов домашнего сала — копченого, соленого, сыро-копченого — и бутылку хреновухи!

Вообще на шоу отбирают не только по умениям и навыкам. Прежде всего смотрят на человека. Им нужна харизма, умение общаться. Участники должны быть разными, чтобы зрителям было интереснее смотреть шоу.

– «Адская кухня» — это первое телешоу, в котором Евгений принимал участие. Но к камерам, которые снимали участников 24 часа в сутки, привык сразу.

– От съемок я в восторге! Шикарные конкурсы, мастер-классы крутейшие у именитых шеф-поваров. Ну и общение с людьми — это главное. За время съемок много с кем из участников сблизился, со многими сложились хорошие отношения, общаемся до сих пор. Я сам по себе дружелюбный человек и рад, что стольких людей узнал со всей России.

– Как тебе шеф Ивлев?

– Сам шеф Ивлев — мировой мужик! Его харизма просто с ног сбивает. Поработать с ним, может быть, я и хотел, а вот поработать у него — нет. Был бы я лет на десять помоложе, другое дело. А сейчас я уже и сам хочу управлять кухней и на всех покрикивать (улыбается). Хотя поучиться у него, несомненно, есть чему.

– Что было самым трудным на съемках?

– Самое сложное за время съемок — это поддерживать баланс в отношениях между участниками. Мы все разношерстные, каждый со своим характером и тараканами. Хотелось и человеком остаться, показать себя с хорошей стороны, и при этом побороться за победу. Такое себе сочетание. Так что свое название шоу оправдывает на все сто — кухня и вправду «адская»!

– Действительно ли для участников этого шоу так важна стрессоустойчивость?

– Очень! О-о-о-чень! Знаешь, на шоу и весело, и сложно. Задания придуманы непростые, ситуации — каверзные! С прицелом на каждого, на его слабые места: чем «испугать» участника, какие конкурсы ему устроить с подвохом, чтобы раскрыть. Выдержка здесь крайне важна, просто уметь готовить — мало.

Победитель сезона получит звание лучшего повара страны, место в престижном ресторане, а также главный приз — один миллион рублей.

Ведущий проекта – шеф-повар Константин Ивлев, которому и предстоит выступить в роли арбитра шоу и впоследствии назвать имя финалиста.

На протяжении двух месяцев Евгения Тимофеева и всех поваров-новобранцев «Адской кухни» ждут сложнейшие испытания от Константина Ивлева. Им предстоит покорить желудок шефа Ивлева и доказать ему свое мастерство.

«Адская кухня» выходит по средам в 19.00 на телеканале «Пятница!».