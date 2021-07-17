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Из-за коммунальной аварии более 30 тысяч жителей Донского остались без воды

Из-за коммунальной аварии более 30 тысяч жителей Донского остались без воды

Сотрудники водоканала устраняют причину ЧП.

Ранним утром 17 июля в Донском случилась коммунальная авария — на территории Михайловского водозабора произошел порыв на водоводе диаметром 500 мм. Как сообщает «Донская газета», в зону повреждения попал Центральный микрорайон — это 2301 дом, 30899 жителей, роддом на 25 рожениц.

- Аварийными бригадами «Водоканала Д» ведутся восстановительные работы. Задействованы 3 единицы техники и 8 человек. Нормативное давление будет восстановлено по мере наполнения резервуаров, — сообщается на сайте администрации МО Донской.

Отмечается, что для жителей организовали подвоз воды каждые два часа на четырех точках: площадках возле магазина «Дикси», ЗАГСА, ТЦ «Талисман» и ТЦ «Первый» (ул. Терпигорева).

 
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