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«Накажи автохама»: интересно, сколько времени он сэкономил?

«Накажи автохама»: интересно, сколько времени он сэкономил?

Продолжаем публиковать материалы от наших читателей.

Александр поделился с нами видео, снятым днем 13 июля этого года в Алексине. Наверное, водитель иномарки очень спешил. Но, ведь все мы понимаем, что это его не оправдывает?
 
«Видео нарушения водителем Toyota Camry с номером Х676ЕС799RUS. Снято в городе Алексин, по улице ш. Генерала Короткова. Дата и время на записи правильные», — сообщил Александр.
 

 

 

Редакция Myslo благодарит всех пользователей сайта за присланные в рубрику «Накажи автохама» видео и фото.

Конечно же, никто не отменял обращение в ГИБДД. В любом случае — это их работа и привлекать к ответственности будут тоже они и суд. Мы же поможем вам предать нарушение огласке (город должен знать своих «героев») и узнать об итогах вашего обращения. И даже если ГИБДД не сможет по каким-то причинам привлечь нарушителя к ответственности, его уж точно подвергнут общественному порицанию в комментариях под статьей!

Если вы стали свидетелем нарушения ПДД и у вас есть видео или фото — присылайте их на наш специальный электронный адрес: avtoham71@gmail.com. Обязательно укажите в письме время, дату и место съемки, а также авторство видео (можно анонимно).

Информацию о нарушителях ПДД и происшествиях на дороге можно присылать на телефон нашему корреспонденту Сергею Старикову. Его номер +7 (962)272-02-02. Сообщения в WhatsApp и Telegram принимаются круглосуточно.

Кстати, мы принимаем также фото и видео нарушений со стороны пешеходов.

Редакция оставляет за собой право не публиковать сообщения с незначительными или сомнительными нарушениями, некачественными фото и видео, на которых нарушение плохо различимо.

Сюжет: Автохам71
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Сергей Стариков
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 17:00 +3
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