В киреевской больнице развернут инфекционный госпиталь

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

Всего в Тульской области сейчас 10 ковидариев.

На базе 5-этажного стационара Киреевской центральной районной больницы будет развернут инфекционный госпиталь на 220 коек. Об этом сообщает пресс-служба правительства Тульской области.

Сейчас в здании делают капитальный ремонт. Строители заменят инженерные коммуникации, в палаты стационара проведут кислородную разводку. В больницу закупают медицинскую мебель и оборудование.

По словам врио главного врача Киреевской ЦРБ Натальи Кондюровой, пациенты отделений, которые располагались в стационаре, направляются на госпитализацию в медучреждения Тулы и других муниципалитетов. Сотрудники стационара продолжат работу в инфекционном госпитале. Медперсонал больницы обучен и готов к лечению больных коронавирусом.

– Ситуацию с коечным фондом необходимо держать на контроле, ведь в ряде регионов страны фиксируется подъем заболеваемости. С учетом возможного роста числа госпитализаций по поручению губернатора Алексея Дюмина и задач по подготовке к осенне-зимнему периоду мы продолжаем наращивать резерв коечного фонда. Ремонт стационара в Киреевске завершится в начале августа, госпиталь будет оснащен всем необходимым для оказания медицинской помощи пациентам с коронавирусом, – сообщил министр здравоохранения Алексей Эрк.

На сегодня в регионе для пациентов с COVID-19 развернуто 10 инфекционных госпиталей на 1740 коек, из них 611 свободно.