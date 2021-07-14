новости
новости
Регистрация
В киреевской больнице развернут инфекционный госпиталь
Фото пресс-службы правительства Тульской области.

В киреевской больнице развернут инфекционный госпиталь

Всего в Тульской области сейчас 10 ковидариев.

На базе 5-этажного стационара Киреевской центральной районной больницы будет развернут инфекционный госпиталь на 220 коек. Об этом сообщает пресс-служба правительства Тульской области.

Сейчас в здании делают капитальный ремонт. Строители заменят инженерные коммуникации, в палаты стационара проведут кислородную разводку. В больницу закупают медицинскую мебель и оборудование.

По словам врио главного врача Киреевской ЦРБ Натальи Кондюровой, пациенты отделений, которые располагались в стационаре, направляются на госпитализацию в медучреждения Тулы и других муниципалитетов. Сотрудники стационара продолжат работу в инфекционном госпитале. Медперсонал больницы обучен и готов к лечению больных коронавирусом.

– Ситуацию с коечным фондом необходимо держать на контроле, ведь в ряде регионов страны фиксируется подъем заболеваемости. С учетом возможного роста числа госпитализаций по поручению губернатора Алексея Дюмина и задач по подготовке к осенне-зимнему периоду мы продолжаем наращивать резерв коечного фонда. Ремонт стационара в Киреевске завершится в начале августа, госпиталь будет оснащен всем необходимым для оказания медицинской помощи пациентам с коронавирусом, – сообщил министр здравоохранения Алексей Эрк.

На сегодня в регионе для пациентов с COVID-19 развернуто 10 инфекционных госпиталей на 1740 коек, из них 611 свободно.

Сюжет: Коронавирус
Статистика по коронавирусу за сутки: в Тульской области 153 случая заболевания и 7 смертей
Жизнь Тулы и области
Статистика по коронавирусу за сутки: в Тульской области 153 случая заболевания и 7 смертей
сегодня, в 11:31, 13 679 -4
Статистика по ковиду за сутки: в Тульской области скончались 6 человек, 152 заболели
Жизнь Тулы и области
Статистика по ковиду за сутки: в Тульской области скончались 6 человек, 152 заболели
вчера, в 11:40, 72 1593 -5
В Тульской области более 1000 больных коронавирусом находятся на лечении в инфекционных госпиталях
Жизнь Тулы и области
В Тульской области более 1000 больных коронавирусом находятся на лечении в инфекционных госпиталях
12 июля, в 16:28, 5 1498 -8
Поддельные сертификаты о вакцинации: в Тульской области возбуждено 7 уголовных дел
Жизнь Тулы и области
Поддельные сертификаты о вакцинации: в Тульской области возбуждено 7 уголовных дел
12 июля, в 16:03, 28 3928 -11
Все новости сюжета
Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Яндекс.новости
сегодня, в 10:15 −2
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
коронавирусинфекционный госпиталь
;

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Жуткое ДТП в Щекинском районе: пострадавшие скончались в больнице
Жуткое ДТП в Щекинском районе: пострадавшие скончались в больнице
Волейбольная «Тулица» вышла из отпуска
Волейбольная «Тулица» вышла из отпуска
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.