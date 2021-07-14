Жуткое ДТП в Щекинском районе: пострадавшие скончались в больнице

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Медикам не удалось спасти мужчину и женщину, которые накануне вечером пострадали в ДТП в Щекинском районе. Как стало известно Myslo, водитель Mitsubishi Lancer, 26-летний житель Ростовской области, и его 23-летняя пассажирка скончались в больнице.

По предварительной информации, во время обгона водитель Mitsubishi по касательной задел грузовик MAN, в результате чего легковушку вынесло на полосу встречного движения, где в тот момент находилась грузовая «Газель».

Лобовое столкновение было такой силы, что из-за деформации от корпуса Mitsubishi Lancer осталось около половины.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело. Окончательная причина и все обстоятельства происшествия будут установлены в ходе расследования.