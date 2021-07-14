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Жуткое ДТП в Щекинском районе: пострадавшие скончались в больнице
Фото: соцсети.

Жуткое ДТП в Щекинском районе: пострадавшие скончались в больнице

Предполагается, что аварию спровоцировало попутное столкновение.

Медикам не удалось спасти мужчину и женщину, которые накануне вечером пострадали в ДТП в Щекинском районе. Как стало известно Myslo, водитель Mitsubishi Lancer, 26-летний житель Ростовской области, и его 23-летняя пассажирка скончались в больнице.
 
По предварительной информации, во время обгона водитель Mitsubishi по касательной задел грузовик MAN, в результате чего легковушку вынесло на полосу встречного движения, где в тот момент находилась грузовая «Газель».
 
 
Лобовое столкновение было такой силы, что из-за деформации от корпуса Mitsubishi Lancer осталось около половины.
 
По факту ДТП возбуждено уголовное дело. Окончательная причина и все обстоятельства происшествия будут установлены в ходе расследования.
Сергей Стариков
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 10:54 +2
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