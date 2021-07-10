новости
новости
Регистрация
В Тульской области умерли еще 7 пациентов с коронавирусом

В Тульской области умерли еще 7 пациентов с коронавирусом

За минувшие сутки зарегистрировано 153 новых случая COVID-19.

По данным оперативного штаба, за минувшие сутки в нашем регионе официально зафиксировано 153 новых случая коронавируса и 7 смертей пациентов с этим же диагнозом.
 
Таким образом, общее количество заболевших и перенесших COVID-19 с начала пандемии составляет 44 тысячи 304 человека, а число умерших — 2 тысячи 285 человек.
 
 
Статистика по России: выявлено 5 758 300 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 142 253 летальных исхода, выздоровели 5 182 837 человек.
 
Сюжет: Коронавирус
Коронавирусная статистика: в Тульской области еще 154 случая заражения
Жизнь Тулы и области
Коронавирусная статистика: в Тульской области еще 154 случая заражения
вчера, в 12:19, 31 1955 -4
Как тулякам получить медотвод от вакцинации: карточки оперштаба
Жизнь Тулы и области
Как тулякам получить медотвод от вакцинации: карточки оперштаба
8 июля, в 20:18, 160 5917 -9
Военные медики начали работу в ковидном госпитале в Щекино: репортаж
Жизнь Тулы и области
Военные медики начали работу в ковидном госпитале в Щекино: репортаж
8 июля, в 19:25, 49 2054 1
Статистика по ковиду за сутки: в Тульской области скончались 9 человек, 151 заболел
Жизнь Тулы и области
Статистика по ковиду за сутки: в Тульской области скончались 9 человек, 151 заболел
8 июля, в 11:46, 9 2888 -6
Все новости сюжета
Сергей Стариков
Есть интересная история, новость, фото или видео? Телефон корреспондента рубрики «Дежурная часть» Сергея Старикова +79622720202. Звоните в рабочее время, или пишите на WhatsApp (круглосуточно). Телефон редакции 57-07-07. Или пишите:
Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Google.news
Автор: Сергей Стариков
Фотограф: Алексей Пирязев
сегодня, в 11:30 −4
Другие статьи по темам
Событие
коронавирусстатистика по коронавирусу
Место
ТулаТульская область
;

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Как тулякам найти потерянные посылки: советы от эксперта Роскачества
Как тулякам найти потерянные посылки: советы от эксперта Роскачества
Прапраправнучка Владимира Даля откроет в Туле выставку в его честь
Прапраправнучка Владимира Даля откроет в Туле выставку в его честь
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.