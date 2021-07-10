В Тульской области умерли еще 7 пациентов с коронавирусом
За минувшие сутки зарегистрировано 153 новых случая COVID-19.
По данным оперативного штаба, за минувшие сутки в нашем регионе официально зафиксировано 153 новых случая коронавируса и 7 смертей пациентов с этим же диагнозом.
Таким образом, общее количество заболевших и перенесших COVID-19 с начала пандемии составляет 44 тысячи 304 человека, а число умерших — 2 тысячи 285 человек.
Статистика по России: выявлено 5 758 300 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 142 253 летальных исхода, выздоровели 5 182 837 человек.
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