В Тульской области умерли еще 7 пациентов с коронавирусом

По данным оперативного штаба, за минувшие сутки в нашем регионе официально зафиксировано 153 новых случая коронавируса и 7 смертей пациентов с этим же диагнозом.

Таким образом, общее количество заболевших и перенесших COVID-19 с начала пандемии составляет 44 тысячи 304 человека, а число умерших — 2 тысячи 285 человек.

Статистика по России: выявлено 5 758 300 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 142 253 летальных исхода, выздоровели 5 182 837 человек.