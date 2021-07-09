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Как тулякам найти потерянные посылки: советы от эксперта Роскачества

Как тулякам найти потерянные посылки: советы от эксперта Роскачества

Поиск затерявшейся в пути бандероли может занять от пяти дней до трёх месяцев.

11 июля – День Российской почты. К этому празднику Почта России запустила всероссийскую акцию «Добрый почтальон». А незадолго до этого объявила о снижении сроков доставки посылок в Казахстан на 3 дня и модернизации офисов в ряде российских регионов. С начала года объем посылок из России за рубеж увеличился на 28%.

О том, как минимизировать риски потери посылки и увеличить шансы её найти в случае задержки доставки, рассказывает начальник отдела по защите прав потребителей Роскачества Владимир Тарачев.

Если вы отправили или ждете посылку, сроки доставки уже прошли, а по трек-номеру отправление не отслеживается, необходимо начать розыск. Сделать это можно онлайн или в отделении Почты России. Чтобы вашу посылку начали искать, нужно подать заявление и чек, выданный в момент отправки или его копию.

Если вы получатель посылки – запросите копию чека у того, кто оформлял отправку или попросить его начать розыск. Кроме того, потребуется документ, удостоверяющий личность. Заявление можно подать в течение полугода со дня отправки посылки. Если речь о международном EMS-отправлении, срок розыска сокращается до четырех месяцев.

Поиск должен проходить в четко оговоренные сроки:

  • 5 дней – для посылок, отправленных в пределах одного населенного пункта.
  • 30 дней – для других посылок внутри страны.
  • 30-90 дней – для международных отправлений в соответствии со Всемирной почтовой конвенцией.

О результатах поиска Почта России должна сообщить заказным письмом, которое отправляется на физический или электронный адрес, указанный в заявлении. Если посылку не найдут, положена компенсация. По умолчанию на нее имеет право отправитель, но он может отказаться от денег в пользу получателя. О том, когда в компенсации могут отказать и как действовать, если посылка была повреждена, читайте здесь.

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сегодня, в 12:12 −2
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