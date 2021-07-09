Прапраправнучка Владимира Даля откроет в Туле выставку в его честь
В доме-музее В. В. Вересаева будут представлены уникальные вещи, связанные с великим писателем и этнографом.
«Тульское музейное объединение» приглашает туляков и гостей города на открытие выставки «Владимир Даль. Доброму – добрая память». Вернисаж состоится в Доме-музее В.В. Вересаева.
На выставке будут представлены уникальные экспонаты из столичного Музея В. И. Даля. К ним относятся личные вещи лексикографа: готовальня с чертежными инструментами и медицинские инструменты 19 века.
Не менее уникальны книжные раритеты: «Толковый словарь живого великорусского языка» в 4 томах (1863 г., 1865 г.), «В. И. Даль. Полное собрание сочинений» в 10-ти томах (1897 г.) и другие.
В рамках вернисажа с лекцией о неизвестных фактах биографии учёного выступит руководитель музея Ирина Клейменова. Прапраправнучка Владимира Даля Анастасия Клейменова, расскажет о вещах своего знаменитого предка, представленных в экспозиции.
Выставка откроется 15 июля, в 13.00 и будет работать до 25 августа. Вход на открытие свободный.