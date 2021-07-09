Прапраправнучка Владимира Даля откроет в Туле выставку в его честь

В доме-музее В. В. Вересаева будут представлены уникальные вещи, связанные с великим писателем и этнографом.

«Тульское музейное объединение» приглашает туляков и гостей города на открытие выставки «Владимир Даль. Доброму – добрая память». Вернисаж состоится в Доме-музее В.В. Вересаева.

На выставке будут представлены уникальные экспонаты из столичного Музея В. И. Даля. К ним относятся личные вещи лексикографа: готовальня с чертежными инструментами и медицинские инструменты 19 века.

Не менее уникальны книжные раритеты: «Толковый словарь живого великорусского языка» в 4 томах (1863 г., 1865 г.), «В. И. Даль. Полное собрание сочинений» в 10-ти томах (1897 г.) и другие.

В рамках вернисажа с лекцией о неизвестных фактах биографии учёного выступит руководитель музея Ирина Клейменова. Прапраправнучка Владимира Даля Анастасия Клейменова, расскажет о вещах своего знаменитого предка, представленных в экспозиции.