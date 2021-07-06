«Макдоналдс» на ул. Октябрьской в Туле временно закрыт

Фото: intagram/tula.chp.

Myslo выяснил, с чем это связано.

В Туле на ул. Октябрьской закрылся «Макдоналдс». Об этом в редакцию Myslo сообщили обеспокоенные туляки.

– Почему «Мак» закрылся? Случайно не после проверок Роспотребнадзора? — спрашивают жители.

За комментарием мы обратились к региональному управляющему по Туле и Тульской области Николаю Корчевскому. Он пояснил, что закрытие — плановое и связано с проведением реконструкции внутри предприятия. «Макдоналдс» на ул. Октябрьской откроется 9 июля.

Все остальные точки работают в штатном режиме.