Фото: intagram/tula.chp.
«Макдоналдс» на ул. Октябрьской в Туле временно закрыт
Myslo выяснил, с чем это связано.
В Туле на ул. Октябрьской закрылся «Макдоналдс». Об этом в редакцию Myslo сообщили обеспокоенные туляки.
– Почему «Мак» закрылся? Случайно не после проверок Роспотребнадзора? — спрашивают жители.
За комментарием мы обратились к региональному управляющему по Туле и Тульской области Николаю Корчевскому. Он пояснил, что закрытие — плановое и связано с проведением реконструкции внутри предприятия. «Макдоналдс» на ул. Октябрьской откроется 9 июля.
Все остальные точки работают в штатном режиме.
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