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«Макдоналдс» на ул. Октябрьской в Туле временно закрыт
Фото: intagram/tula.chp.

«Макдоналдс» на ул. Октябрьской в Туле временно закрыт

Myslo выяснил, с чем это связано.

В Туле на ул. Октябрьской закрылся «Макдоналдс». Об этом в редакцию Myslo сообщили обеспокоенные туляки.

– Почему «Мак» закрылся? Случайно не после проверок Роспотребнадзора? — спрашивают жители.

За комментарием мы обратились к региональному управляющему по Туле и Тульской области Николаю Корчевскому. Он пояснил, что закрытие — плановое и связано с проведением реконструкции внутри предприятия.  «Макдоналдс» на ул. Октябрьской откроется 9 июля.

Все остальные точки работают в штатном режиме.

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 17:45 +5
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