Тульский «Арсенал» проиграл на сборах пражской «Спарте»

Фото: пресс-служба ПФК "Арсенал"

Футболисты «Арсенала», находящиеся на сборах в Австрии, сыграли контрольный матч с клубом «Спарта» из Праги.

Стартовый состав туляков: Левашов, Суханов, Степанов, Довбня, Кангва, Чаушич, Пантелеев, Хлусевич, Банда, Тудорие, Марков. Состав «Спарты»: Милан, Виндхайм, Стетина, Ханко, Нильсен, Павелка, Дочкал, Крейчи, Крейчий, Моберг-Карлссон, Дрхал.

Счёт был открыт на 54 минуте – чехи исполнили угловой, мяч рикошетом прилетел к Ханко, который отправил его в ворота Левашова – 0:1. Спустя 12 минут Крейчи забил ещё один гол «Арсеналу».

На 73-й минуте чехи записали на свой счёт ещё один мяч, спустя 9 минут счёт обновился – 4:0 в пользу «Спарты». За минуту до конца основного времени второго тайма Марков забил единственный в этом матче гол «Арсенала».