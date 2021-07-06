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Угрожала зарезать медика и оскорбила полицейского: дело в отношении пенсионерки из Тульской области передано в суд

Угрожала зарезать медика и оскорбила полицейского: дело в отношении пенсионерки из Тульской области передано в суд

Женщине не понравилось, что ее родственницу хотели госпитализировать.

В Тульской области 64-летняя жительница Арсеньевского района обвиняется в публичном оскорблении полицейского и угрозе убийством, сообщает пресс-служба СУ СКР по региону

Напомним, 21 июня бригада скорой помощи прибыла на вызов к пожилой жительнице деревни Сычевка, получившей травму ноги. После осмотра пациентки фельдшер предложил ее госпитализировать, но столкнулся с рьяным отпором со стороны ее пьяной родственницы. 64-летняя женщина схватила нож и угрожала фельдшеру убийством.

Сотрудники скорой вызвали полицию, и на место происшествия прибыл начальник местного отделения полиции. Его обвиняемая тоже не обошла своим вниманием и публично оскорбила.
 
Уголовное дело в отношении женщины, которая не признала вину и отказалась от дачи показаний, передано в суд для рассмотрения по существу. 
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