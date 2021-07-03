Тульский минздрав: в регион доставлено сегодня более 16 тыс. доз вакцины

Минздрав Тульской области дал разъяснения по факту информации об очереди в одной в поликлинике больницы №7 регионального центра

«В связи с резким ростом количества желающих получить прививку, в том числе без предварительной записи, в ряде пунктов вакцинации региона возник временный дефицит вакцины.

В частности, на сегодня в поликлинике №3 горбольницы №7 было записано на вакцинацию 110 человек. Медработники с утра приступили к обзвону пациентов с предложением перенести запись на воскресенье или понедельник. Более 50 человек были перезаписаны. Тем, кто пришёл сегодня в кабинет вакцинации, также было предложено записаться на другой день и сделать прививку в приоритетном порядке - без ожидания в общей очереди.

В настоящее время в регион поступило 16350 доз вакцины, она распределена по медучреждениям. Сегодня вечером поступит ещё 68400 доз. Завтра вакцинация будет продолжена. В пункте вакцинации в ТЦ «Гостиный двор», который пользуется повышенным спросом, вакцинация будет организована в два потока».