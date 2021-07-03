новости
новости
Регистрация
Туляки: «В поликлинике больницы №7 из-за нехватки вакцины собралась очередь в десятки человек»

Туляки: «В поликлинике больницы №7 из-за нехватки вакцины собралась очередь в десятки человек»

В региональном минздраве сообщили, что после обеда вакцина будет допоставлена.

О нехватке вакцины в редакцию Myslo сообщили читатели. 

«В поликлинике больницы №7 в очереди собрались уже десятки человек. И она не двигается. Все пришли по записи. Врачи сообщили, что у них закончилась вакцина и когда прибудет неизвестно», - говорится в сообщении. 

В Минздраве подтвердили, что действительно вакцины в поликлинике нет.

«Вакцина будет допоставлена сегодня после обеда», - уточнили в ведомстве. 

Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Яндекс.новости
Автор: Юлия Александрова
сегодня, в 15:29 −30
Другие статьи по темам
Событие
вакцинацияпункты вакцинации
Место
ТулаТульская область
;

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Туле посадили еловую аллею в честь 85-летия со дня образования ГАИ-ГИБДД
В Туле посадили еловую аллею в честь 85-летия со дня образования ГАИ-ГИБДД
Новые выплаты на детей: где в Тульской области оформить пособия
Новые выплаты на детей: где в Тульской области оформить пособия
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.