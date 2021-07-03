Туляки: «В поликлинике больницы №7 из-за нехватки вакцины собралась очередь в десятки человек»
В региональном минздраве сообщили, что после обеда вакцина будет допоставлена.
О нехватке вакцины в редакцию Myslo сообщили читатели.
«В поликлинике больницы №7 в очереди собрались уже десятки человек. И она не двигается. Все пришли по записи. Врачи сообщили, что у них закончилась вакцина и когда прибудет неизвестно», - говорится в сообщении.
В Минздраве подтвердили, что действительно вакцины в поликлинике нет.
«Вакцина будет допоставлена сегодня после обеда», - уточнили в ведомстве.
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