новости
новости
Регистрация
Мошенники за сутки заработали на туляках 1,1 млн рублей

Мошенники за сутки заработали на туляках 1,1 млн рублей

В Тульской области продолжают совершаться телефонные мошенничества.

Как правило, неизвестные звонят гражданам по мобильному телефону и под различными предлогами просят сообщить реквизиты банковских карт либо осуществить перевод денег за какие-либо товары или услуги. За прошедшие сутки у восьми граждан преступниками были похищены более 1 миллиона 106 тысяч рублей. 

Как показывает практика, часто потерпевшие знают о методах, используемых преступниками, а также способах совершения мошенничеств, и всё равно попадаются на уловки злоумышленников. По данным фактам в полиции проводятся процессуальные проверки.

Полиция Тульской области ещё раз напоминает гражданам о фактах телефонного мошенничества и просит проявлять максимальную бдительность при общении с неизвестными телефонными собеседниками. Следует запомнить, что все банковские операции по переводу денежных средств следует производить в офисах финансово-кредитных организаций, а служащим банков запрещено выяснять у клиентов сведения о пластиковых картах и получать любую информацию об имеющихся счетах. Также должна настораживать информация о необходимости перевода имеющихся денег на так называемые «защищённые счета». Такая операция в финансово-кредитных организациях не предусмотрена. Следовательно, если звонящий гражданину абонент сообщает о важности осуществления подобной операции, то этот человек является мошенником. Необходимо быть предельно внимательными при осуществлении различных банковских операций и при переводе денежных средств на неизвестные сотовые номера, банковские карты или расчётные счета. Не оплачивайте товары и услуги через незнакомые Интернет-сайты, не оставляйте предоплату за товар, приобретаемый через сайты объявлений. Будьте бдительны, не дайте себя обмануть!

 

Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Google.news
Автор: Юлия Александрова
вчера, в 20:11 +1
Другие статьи по темам
Событие
телефонный мошенникукрал деньги
Место
ТулаТульская область
;

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Тульский минздрав: в регион доставлено сегодня более 16 тыс. доз вакцины
Тульский минздрав: в регион доставлено сегодня более 16 тыс. доз вакцины
Тульская команда пенсионеров взяла бронзу на XI Всероссийском чемпионате по компьютерному многоборью
Тульская команда пенсионеров взяла бронзу на XI Всероссийском чемпионате по компьютерному многоборью
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.