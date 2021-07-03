Мошенники за сутки заработали на туляках 1,1 млн рублей

Как правило, неизвестные звонят гражданам по мобильному телефону и под различными предлогами просят сообщить реквизиты банковских карт либо осуществить перевод денег за какие-либо товары или услуги. За прошедшие сутки у восьми граждан преступниками были похищены более 1 миллиона 106 тысяч рублей.

Как показывает практика, часто потерпевшие знают о методах, используемых преступниками, а также способах совершения мошенничеств, и всё равно попадаются на уловки злоумышленников. По данным фактам в полиции проводятся процессуальные проверки.