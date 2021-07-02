В Туле ТЦ «Сарафан» опечатали за коронавирусные нарушения
Судьбу торгового центра определит суд.
В Туле опечатан торговый центр «Сарафан». Как рассказали Myslo в региональном Роспотребнадзоре, нарушения санитарных норм были выявлены в ходе проверки вчера, 1 июля.
Составлен протокол о временной приостановке деятельности. Материалы направлены в Привокзальный районный суд.
Напомним, ранее за коронавирусные нарушения на несколько дней был закрыт торговый центр «Гостиный двор».
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