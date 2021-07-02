В Туле ТЦ «Сарафан» опечатали за коронавирусные нарушения

В Туле опечатан торговый центр «Сарафан». Как рассказали Myslo в региональном Роспотребнадзоре, нарушения санитарных норм были выявлены в ходе проверки вчера, 1 июля.

Составлен протокол о временной приостановке деятельности. Материалы направлены в Привокзальный районный суд. Если ТЦ не устранит все нарушения, ему грозит запрет деятельности до 90 суток.

Напомним, ранее за коронавирусные нарушения на несколько дней был закрыт торговый центр «Гостиный двор».