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В Тульской области сотрудник колонии получил взятку смартфоном IPhone 11
Изображение Mylene2401 с сайта Pixabay.

В Тульской области сотрудник колонии получил взятку смартфоном IPhone 11

Кроме того, злоумышленнику вручили две пары наушников того же бренда.

Прокурор Тульской области утвердил обвинительное заключение в отношении бывшего сотрудника исправительной колонии. Мужчину обвиняют по ч. 3 ст. 290 и ч. 1 ст. 286 УК РФ (получение должностным лицом лично взятки за незаконные действия и бездействие в пользу взяткодателя, превышение должностных полномочий).
 
По версии следствия, преступление было совершено осенью прошлого года. 26-летний оперативник одного из исправительных учреждений региона пронес на режимную территорию мобильный телефон и передал его осужденному.
 
«За незаконную услугу сотрудник колонии получил от осужденного взятку в виде мобильного телефона марки IPhone 11, а также двух пар наушников той же марки на общую сумму 74 тыс. рублей. Уголовное дело будет направлено в Ленинский районный суд для рассмотрения по существу», — сообщает пресс-служба прокуратуры Тульской области.
Сергей Стариков
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 11:23 +1
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