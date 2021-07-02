В Тульской области сотрудник колонии получил взятку смартфоном IPhone 11

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Кроме того, злоумышленнику вручили две пары наушников того же бренда.

Прокурор Тульской области утвердил обвинительное заключение в отношении бывшего сотрудника исправительной колонии. Мужчину обвиняют по ч. 3 ст. 290 и ч. 1 ст. 286 УК РФ (получение должностным лицом лично взятки за незаконные действия и бездействие в пользу взяткодателя, превышение должностных полномочий).

По версии следствия, преступление было совершено осенью прошлого года. 26-летний оперативник одного из исправительных учреждений региона пронес на режимную территорию мобильный телефон и передал его осужденному.

«За незаконную услугу сотрудник колонии получил от осужденного взятку в виде мобильного телефона марки IPhone 11, а также двух пар наушников той же марки на общую сумму 74 тыс. рублей. Уголовное дело будет направлено в Ленинский районный суд для рассмотрения по существу», — сообщает пресс-служба прокуратуры Тульской области.