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В Туле за сутки выявлено 155 новых случаев коронавируса

В Туле за сутки выявлено 155 новых случаев коронавируса

Умерли 7 пациентов с COVID-19.

По данным оперативного штаба, за минувшие сутки в Тульской области было выявлено 155 новых случаев коронавируса. За этот же период скончались 7 пациентов с COVID-19 и 58 выздоровели.
 
 

Всего на сегодняшний день в России выявлено 5 561 360 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 136 565 летальных исходов, выздоровели 5 035 518 человек.

Сюжет: Коронавирус
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Сергей Стариков
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Автор: Сергей Стариков
Фотограф: Артем Жильцов
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