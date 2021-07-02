В Туле за сутки выявлено 155 новых случаев коронавируса
Умерли 7 пациентов с COVID-19.
По данным оперативного штаба, за минувшие сутки в Тульской области было выявлено 155 новых случаев коронавируса. За этот же период скончались 7 пациентов с COVID-19 и 58 выздоровели.
Всего на сегодняшний день в России выявлено 5 561 360 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 136 565 летальных исходов, выздоровели 5 035 518 человек.
Дистант для 30% сотрудников и не более двух человек за столиком в кафе – новые ограничения в Тульской области
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