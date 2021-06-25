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В Туле ТЦ «Гостиный двор» опечатан за коронавирусные нарушения

В Туле ТЦ «Гостиный двор» опечатан за коронавирусные нарушения

Он закрыт для посетителей.

ТЦ «Гостиный двор» опечатан за нарушения антиковидных требований. Как сообщили Myslo в региональном Роспотребнадзоре, таковы итоги проверки, которая состоялась 24 июня во второй половине дня.

Специалисты ведомства проверили соблюдение «противоковидных» мер и выявили ряд нарушений, среди которых нарушение масочного режима, социальной дистанции, режима дезинфекции. Это всё послужило основанием для временного запрета деятельности торгового центра.

Сейчас туда попасть могут только сотрудники ТЦ.

Отметим, что в «Гостинке» находится пункт вакцинации от ковида. Соответственно, он тоже не работает.

Материалы переданы в суд для рассмотрения по существу. Максимальный срок приостановления деятельности — 90 суток.

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В Туле ТЦ «Гостиный двор» опечатан за коронавирусные нарушения, Фото: 1
В Туле ТЦ «Гостиный двор» опечатан за коронавирусные нарушения, Фото: 2
В Туле ТЦ «Гостиный двор» опечатан за коронавирусные нарушения, Фото: 3
В Туле ТЦ «Гостиный двор» опечатан за коронавирусные нарушения, Фото: 4
В Туле ТЦ «Гостиный двор» опечатан за коронавирусные нарушения, Фото: 5
В Туле ТЦ «Гостиный двор» опечатан за коронавирусные нарушения, Фото: 6
В Туле ТЦ «Гостиный двор» опечатан за коронавирусные нарушения, Фото: 7
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