Жители села Архангельское пожаловались президенту на вонь с птицефабрики «Тульский перепел»

Кадр из видео.

Свое видеообращение они записали для прямой линии Владимира Путина. Но в эфир это в итоге не вышло.

– Без вашего вмешательства, видимо, эту проблему не решить, — обратились жители села Архангельское к Президенту России. — На протяжении нескольких лет мы дышим аммиаком. Детям дышать нечем, у стариков на нервной почве поднимается давление. Мы с 2017 года обращались в разные инстанции, но нам приходят только отписки.

Туляки просят принять конкретные меры, чтобы людям было комфортно жить.

Напомним, жители Архангельского уже несколько лет жалуются на нестерпимую вонь с птицефабрики «Тульский перепел». Надзорные органы неоднократно устраивали проверки на предприятии и штрафовали его.