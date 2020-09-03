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Вонь и загрязнение почвы пометом с птицефабрики «Тульская»: прокуратура возбудила несколько дел

Вонь и загрязнение почвы пометом с птицефабрики «Тульская»: прокуратура возбудила несколько дел

Фактическое устранение выявленных нарушений находится на контроле Тульской природоохранной прокуратуры.

Тульская природоохранная прокуратура совместно со специалистами Управления Россельхознадзора по Москве и Московской и Тульской областям завершила очередную проверку ведения хозяйственной деятельности АО «Птицефабрика «Тульская». 

Установлено, что в нарушение положений федеральных законов «Об охране окружающей среды», «Об отходах производства и потребления», «О ветеринарии» предприятие вывозило свежий куриный помет (отходы III класса опасности) в поле под деревню Бабанино Ленинского района. У водителей не было ветеринарных сопроводительных документов, кузов грузовых машин не был закрыт, в связи с чем навоз загрязнял дорогу.

Участок, на который вывозился навоз, принадлежит на праве аренды директору фабрики Марине Ткаченко. Она в данном случае принимает отходы просто как физлицо, а не как руководитель предприятия. Помет складируются без ветеринарных сопроводительных документов. Площадка, куда он свозится, частично разрушена – из-за нарушения обваловки бетонной площадки куриный помет стекает на почву.

Лабораторные исследования показали превышение содержания предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в почве, в связи с чем природоохранный прокурор возбудил в отношении физического лица дела об административных правонарушениях, предусмотренных ч. 1 ст. 10.6 КоАП РФ (нарушение ветеринарно-санитарных правил), ч. 2 ст. 8.6 (порча земель в результате нарушения правил обращения с опасными для здоровья людей и окружающей среды отходами производства и потребления).

Природоохранный прокурор внес руководителю предприятия представление об устранении выявленных нарушений. Кроме этого в отношении должностного лица общества и юридического лица возбудил дела об административных правонарушениях, предусмотренных ч. 2 ст. 10.8 КоАП РФ (перевозка продуктов животноводства без ветеринарных сопроводительных документов), ч. 1 ст. 8.2.3 КоАП РФ (несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при транспортировании отходов животноводства).

Фактическое устранение выявленных нарушений находится на контроле в Тульской природоохранной прокуратуре.

Кстати, подобные проверки на предприятии не впервые. В прошлом году также ведомство проверяло фабрику и оштрафовала ее. Кроме этого по решению суда птицефабрика до 1 сентября 2020 года должна была обустроить на своей территории пометохранилище, площадку для компостирования и цех сушки помета. Решение суда не исполнено, а курьяк так и свозят на поля. Подробнее об этом здесь.

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Фотограф: Дмитрий Дзюбин
сегодня, в 12:10 +3
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Место
ТулаТульская область

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