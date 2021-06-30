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Жительница Киреевска устроила на рабочем месте казино

Жительница Киреевска устроила на рабочем месте казино

Игорное заведение проработало полгода, после чего владелицу незаконного бизнеса задержали.

Богородицким межрайонным следственным отделом СУ СКР по Тульской области завершено расследование уголовного дела в отношении 34-летней жительницы Киреевска. Она обвиняется в незаконной организации и проведении азартных игр.

Как сообщает пресс-служба ведомства, в июле прошлого года женщина устроилась по объявлению на работу в компьютерный клуб на ул. Урицкого и решила обеспечить себя дополнительным заработком.

Она установила на 18 компьютеров программы для проведения азартных игр, а деньги, полученные от игроков, оставляла себе. 5 февраля 2021 года действия злоумышленницы были пресечены сотрудниками полиции.

Все необходимые следственные действия проведены, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд. Обвиняемая полностью признала вину. Следователем внесено представление в МО МВД России «Богородицкий» об устранении причин и условий, способствовавших совершению преступления.

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Тульская областьБогородицк
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