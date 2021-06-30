Жительница Киреевска устроила на рабочем месте казино

Богородицким межрайонным следственным отделом СУ СКР по Тульской области завершено расследование уголовного дела в отношении 34-летней жительницы Киреевска. Она обвиняется в незаконной организации и проведении азартных игр.

Как сообщает пресс-служба ведомства, в июле прошлого года женщина устроилась по объявлению на работу в компьютерный клуб на ул. Урицкого и решила обеспечить себя дополнительным заработком.

Она установила на 18 компьютеров программы для проведения азартных игр, а деньги, полученные от игроков, оставляла себе. 5 февраля 2021 года действия злоумышленницы были пресечены сотрудниками полиции.

Все необходимые следственные действия проведены, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд. Обвиняемая полностью признала вину. Следователем внесено представление в МО МВД России «Богородицкий» об устранении причин и условий, способствовавших совершению преступления.