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Главный тульский терапевт назвала основания для медотвода к вакцинации от коронавируса

Главный тульский терапевт назвала основания для медотвода к вакцинации от коронавируса

Главный внештатный терапевт региона Татьяна Гомова отметила, что в каждом случае решение должен принимать лечащий врач.

– В настоящее время получить медотвод от вакцинации могут люди с хроническими заболеваниями, которые находятся в стадии обострения. В этом случае необходимо обратиться к своему лечащему врачу, у которого они диспансерно наблюдаются, и проконсультироваться с ним.

То же касается и онкологии. Только лечащий врач может оценить состояние пациента. Он знает, получает ли пациент курс химиотерапии или нет, когда он ее получал, есть ли сейчас какие-то осложнения или снижение лейкоцитов и гемоглобина или нет. Только после этого им  принимается решение о направлении человека на медкомиссию или же на вакцинацию.

Медотвод создан для того, чтобы адекватно оказывать медицинскую помощь и следить за правильностью ее оказания. Такая комиссия существовала всегда, то есть решение о получении медотвода от вакцинации – не нововведение. 

– Что делать, если на диспансерном учете человек не состоит, но есть жалобы на здоровье?

– Если человек не страдает хроническими заболеваниями, но волнуется по поводу состояния своего здоровья, он может прийти в пункт вакцинации и на приеме у терапевта задать ему все интересующие вопросы. Врач, осматривающий пациентов перед вакцинацией, собирает общий анамнез: болел ли человек, чем, как давно, также определяет состояние его здоровья на данный момент: пульс, частоту сердечных сокращений, сатурацию, артериальное давление. Только после этого он делает вывод о том, можно ли человеку проходить вакцинацию или нет.

– Является ли сахарный диабет показанием для медотвода от вакцинации?

– Нет. Если пациент находится в стадии декомпенсации, у него высокий сахар или он готовится к госпитализации в стационар, то ему вакцинацию отложат до стабилизации состояния. 

– Как узнать, есть ли аллергические реакции на компоненты вакцины?

– Наличие аллергических реакций у человека должно быть в анамнезе. То есть или раньше были случаи анафилактического шока на введение каких-либо препаратов, тогда врач – аллерголог или терапевт – может дать направление на медотвод. 

– Бытует мнение, что «Спутник-V» может спровоцировать тромбозы. Так ли это?

– Если бы это было так, то для массовой вакцинации этот препарат не был бы допущен. Это ковидная инфекция вызывает тромбозы, а чтобы этого не было, необходимо вакцинироваться.

– Некоторые переживают, что могут отправиться на прививку в период, когда уже заболели ковидом, но болезнь еще не проявила себя. Насколько это опасно?

– Опасно не привиться. Если даже вакцинируемый пациент болеет коронавирусом в бессимптомной форме, то прививка поможет его иммунитету и убережет его от тяжелых форм болезни. 

Сюжет: Все о вакцинации
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Автор: Юлия Александрова
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