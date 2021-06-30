В Тульской области за сутки подтвердились еще 158 случаев коронавируса

Об этом сообщает федеральный оперштаб.

Всего с начала пандемии ковидом заразились 42 770 жителей региона, 39 301 вылечился, 2213 умерли.

В Тульской области за минувшие сутки подтвердились 158 случаев коронавируса, 59 человек выздоровели, пять скончались.

сегодня, в 09:33,

сегодня, в 09:33, 38 2863 -5

сегодня, в 14:15,

сегодня, в 14:15, 18 1805 -15

сегодня, в 15:10,

сегодня, в 15:10, 8 745 2