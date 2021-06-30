В Тульской области за сутки подтвердились еще 158 случаев коронавируса
Об этом сообщает федеральный оперштаб.
В Тульской области за минувшие сутки подтвердились 158 случаев коронавируса, 59 человек выздоровели, пять скончались.
Всего с начала пандемии ковидом заразились 42 770 жителей региона, 39 301 вылечился, 2213 умерли.
Ситуация в российских регионах следующая:
сегодня, в 15:10, 8 745 2
сегодня, в 14:15, 18 1805 -15
сегодня, в 09:33, 38 2863 -5
вчера, в 17:40, 107 2714 -16
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