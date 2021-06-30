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В Тульской области за сутки подтвердились еще 158 случаев коронавируса

В Тульской области за сутки подтвердились еще 158 случаев коронавируса

Об этом сообщает федеральный оперштаб.

В Тульской области за минувшие сутки подтвердились 158 случаев коронавируса, 59 человек выздоровели, пять скончались.

Всего с начала пандемии ковидом заразились 42 770 жителей региона, 39 301 вылечился, 2213 умерли.

Ситуация в российских регионах следующая:

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