В Заокском районе в пруду обнаружили труп пенсионера из Московской области
Предполагается, что мужчина скончался от сердечного приступа.
Днем 28 июня в водоеме, который находится в СНТ «Иван да Марья» в Заокском районе Тульской области, был обнаружен труп мужчины. На место направили следственно-оперативную группу.
«По данному факту Ясногорским МРСО СУ СКР по Тульской области организована доследственная проверка. В ходе проверки получены данные, что мужчина 1939 года рождения, приехавший на отдых из Московской области, во время нахождения в воде скончался от сердечного приступа», — сообщает пресс-служба регионального Следственного комитета.
В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
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