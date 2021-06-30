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В Заокском районе в пруду обнаружили труп пенсионера из Московской области

В Заокском районе в пруду обнаружили труп пенсионера из Московской области

Предполагается, что мужчина скончался от сердечного приступа.

Днем 28 июня в водоеме, который находится в СНТ «Иван да Марья» в Заокском районе Тульской области, был обнаружен труп мужчины. На место направили следственно-оперативную группу. 
 
«По данному факту Ясногорским МРСО СУ СКР по Тульской области организована доследственная проверка. В ходе проверки получены данные, что мужчина 1939 года рождения, приехавший на отдых из Московской области, во время нахождения в воде скончался от сердечного приступа», — сообщает пресс-служба регионального Следственного комитета.
 
В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Сергей Стариков
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 11:07 +3
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