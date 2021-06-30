Тульские врачи о прямой линии Президента: «Путин начал с вакцинации – это главное сейчас!»
Главврачи известных тульских клиник прокомментировали ответы Президента на вопросы граждан страны
30 июня 2021 года состоялась прямая линия Президента России Владимира Путина. Глава страны отвечал на вопросы россиян почти четыре часа. Тема номер один, по мнению тульских медиков, – это вакцинация от коронавируса.
Ирина Шестова, врио главного врача городской больницы №13 Тулы:
– В ходе прямой линии с Президентом речь шла о вакцинации от коронавируса и высоком риске осложнений у людей, которые имеют хронические заболевания, в том числе — сердечно-сосудистые. Именно такие пациенты часто попадают в инфекционные госпитали с тяжелым течением заболевания, а после выписки долго восстанавливаются. Поэтому я считаю правильным и своевременным решение Президента создать систему реабилитации для людей, перенесших коронавирус. Как врач я знаю, что процесс восстановления после болезни у пациента с сердечными заболеваниями не заканчивается и продолжается всю его жизнь. Реабилитация позволит повысить качество жизни таких пациентов.
Анна Савищева, главный врач Тульской областной клинической больницы:
– Прямая линия началась с темы здравоохранения, необходимости вакцинации от коронавируса. Сам факт того, что эта тема стала самой первой в прямой линии Президента с жителями страны, говорит о ее значимости. Владимир Владимирович отметил, что течение болезни у непривитых людей более тяжелое, а ковид чаще всего бьет по сосудам и органам дыхания. К нам часто поступают пациенты с серьезными осложнениями после коронавируса, которые требуют длительного лечения и реабилитации. Избежать неблагоприятных последствий после заболевания можно только одним способом — вакцинироваться.
Ирина Рублевская, главный врач Тульской городской клинической больницы им. Д. Я. Ваныкина:
– Я полностью поддерживаю слова Владимира Путина о проведении вакцинации в стране. Сегодня в России резкий рост заболеваемости, связанный не только с несоблюдением масочного режима, социальной дистанции, но и с появлением нового индийского штамма коронавируса. Он более заразный, с меньшим инкубационным сроком. В реанимации много молодых людей. От имени всех медицинских работников я хочу сказать, что все мы работаем на пределе. Если люди не сделают соответствующие выводы, то начиная с осеннего сезона мы просто задохнемся в коронавирусе. Призываю всех туляков прийти и сделать прививку!