Тульские врачи о прямой линии Президента: «Путин начал с вакцинации – это главное сейчас!»

30 июня 2021 года состоялась прямая линия Президента России Владимира Путина. Глава страны отвечал на вопросы россиян почти четыре часа. Тема номер один, по мнению тульских медиков, – это вакцинация от коронавируса.

Ирина Шестова, врио главного врача городской больницы №13 Тулы:

– В ходе прямой линии с Президентом речь шла о вакцинации от коронавируса и высоком риске осложнений у людей, которые имеют хронические заболевания, в том числе — сердечно-сосудистые. Именно такие пациенты часто попадают в инфекционные госпитали с тяжелым течением заболевания, а после выписки долго восстанавливаются. Поэтому я считаю правильным и своевременным решение Президента создать систему реабилитации для людей, перенесших коронавирус. Как врач я знаю, что процесс восстановления после болезни у пациента с сердечными заболеваниями не заканчивается и продолжается всю его жизнь. Реабилитация позволит повысить качество жизни таких пациентов.

Анна Савищева, главный врач Тульской областной клинической больницы:

– Прямая линия началась с темы здравоохранения, необходимости вакцинации от коронавируса. Сам факт того, что эта тема стала самой первой в прямой линии Президента с жителями страны, говорит о ее значимости. Владимир Владимирович отметил, что течение болезни у непривитых людей более тяжелое, а ковид чаще всего бьет по сосудам и органам дыхания. К нам часто поступают пациенты с серьезными осложнениями после коронавируса, которые требуют длительного лечения и реабилитации. Избежать неблагоприятных последствий после заболевания можно только одним способом — вакцинироваться.

Ирина Рублевская, главный врач Тульской городской клинической больницы им. Д. Я. Ваныкина:

– Я полностью поддерживаю слова Владимира Путина о проведении вакцинации в стране. Сегодня в России резкий рост заболеваемости, связанный не только с несоблюдением масочного режима, социальной дистанции, но и с появлением нового индийского штамма коронавируса. Он более заразный, с меньшим инкубационным сроком. В реанимации много молодых людей. От имени всех медицинских работников я хочу сказать, что все мы работаем на пределе. Если люди не сделают соответствующие выводы, то начиная с осеннего сезона мы просто задохнемся в коронавирусе. Призываю всех туляков прийти и сделать прививку!