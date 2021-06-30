В Щекино из-за несоблюдения антиковидных мер временно закрыли ТЦ

Фото: 2gis.ru.

При проверке соблюдения санитарно-противоэпидемических мероприятий по снижению риска распространения коронавируса специалисты выявили нарушения антиковидных мер в торговом центре «Самолёт», расположенном в Щекино на ул. Советской.

В частности, в ТЦ не дезинфицируются помещения, нет антисептиков, не проводится уборка. Отсутствует контроль за ношением масок сотрудниками и посетителями, не соблюдается социальная дистанция, не организовано выявление среди сотрудников лиц с признаками инфекционных заболеваний.

По результатам проверки в отношении ООО «Олимп» было возбуждено административное дело по ст. 6.3 ч. 2 КоАП РФ, составлен протокол о временном запрете деятельности. Материалы направлены в Щекинский районный суд.