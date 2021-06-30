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Прямая линия с Владимиром Путиным : главное
Фото: http://kremlin.ru.

Прямая линия с Владимиром Путиным : главное

Глава страны отвечал на вопросы россиян почти 4 часа.

Вакцинация

Владимир Путин привился вакциной «Спутник V». Президент рассказал, что после вакцинации у него поднялась температура до 37,2°. Но на следующий день самочувствие было хорошим.

- Предотвратить дальнейшее распространение эпидемии можно только с помощью вакцинации. У нас такая возможность есть. У нас четыре вакцины, они высокотехнологичные, безопасные и весьма эффективные, — заявил глава государства.
 
Сейчас в стране первый компонент вакцины получили более 23 миллионов россиян.

Локдаун

- Действия наших коллег в отдельных десяти регионах как раз направлены на то, чтобы предотвратить необходимость введения локдауна, когда закрываются целые предприятия, люди оказываются без работы, без заработной платы, когда разоряются мелкие, средние предприниматели и падают доходы населения. Для того чтобы этого не случилось, в отдельных регионах и по отдельным категориям граждан и вводятся такие обязательные нормы, связанные с вакцинацией.

Как известно, известно очень хорошо, много раз об этом уже сказали специалисты – и по телевидению, в интернете, во всех возможных средствах массовой информации, по всем каналам сказано о том, что предотвратить дальнейшее распространение эпидемии можно только с помощью вакцинации. У нас такая возможность есть: у нас четыре вакцины, они высокотехнологичные, безопасные и весьма эффективные. Поэтому надеюсь, что предубеждение у некоторых наших граждан будет проходить по мере того, как вакцинация будет продолжаться. Сейчас свыше 20 миллионов – 23 миллиона, по-моему, – уже вакцинированы. Как видим, всё у нас в порядке, и, слава богу, у нас нет таких трагических ситуаций после вакцинации, как после применения AstraZeneca или Pfizer.— заявил Владимир Путин.

Рост цен

- На цены в России влияют общемировые тенденции, в том числе рост стоимости продовольствия — мировые индексы на продукты питания сейчас на самой высокой планке за 10 лет. Причин этой тенденции много — и печатание денег в основных странах-эмитентах, ковидные последствия, сокращение производства и рабочих мест, — отметил президент.

Он сообщил, что принимаются меры для того, чтобы снизить цены на продукты и новый урожай.

Кроме того, Владимир Путин считает завышенными цены на внутренний туризм. По его мнению, это связано и с закрытием границ.

Бесплатная газификация

Владимир Путин заявил, что от магистральной трубы до домовладения труба должна быть проложена бесплатно. Внутри домовладения — за деньги собственника.

- Правительство разрабатывает типовой договор, чтобы не было необоснованного завышения цен на газификацию частных домовладений, — сообщил Путин.

Кибермошенничество

- Это просто подонки. Те люди, которые совершают такие преступления в отношении пожилых людей, ветеранов, – просто подонки. Конечно, нужно с этим бороться. К сожалению, рост преступлений подобного рода значительный. Если у нас по борьбе с такими тяжелыми общественно опасными преступными деяниями в целом ситуация складывается удовлетворительно, даже наблюдается некоторое сокращение, то по преступлениям в этой сфере рост, и рост значительный – 25 процентов.

С чем это связано? На мой взгляд, первое, что создает неблагоприятный фон и способствует росту преступлений подобного рода, – незаконный оборот личных данных, персональных данных. В этом направлении государство, конечно, и правоохранительные органы должны самым серьёзным образом поработать. Опираясь на незаконно полученные личные данные, большие массивы этих личных данных, преступники и действуют, - отметил Путин.

Блокировка соцсетей

Владимир Путин отметил, что в России нет планов по блокировке социальных сетей.

- Если они работают в нашей стране, деньги приличные зарабатывают, то должны подчиняться нашим законам. Ничего особенного мы от них не требуем, — подчеркнул глава государства.

Российский народ

- Главный наш золотой запас — это даже не те 600 с лишним миллиардов долларов, которые накопили в Центральном банке и Министерстве финансов, главный золотой запас России — это люди. Говорю это не для красного словца, не для того, чтобы кому-то понравиться, искренне убежден, что так есть на самом деле, — заключил президент.

По материалам «Российской газеты».
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