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Туляк оформил кредит на 1,5 млн рублей и отдал деньги мошеннику

Туляк оформил кредит на 1,5 млн рублей и отдал деньги мошеннику

На протяжении нескольких недель мужчина не подозревал, что стал жертвой афериста.

Очередной жертвой телефонного мошенничества стал 45-летний туляк. Ему позвонил мужчина, который представился работником службы безопасности банка. Он сказал, что на клиента банка мошенники пытаются оформить кредит, и предложил опередить их.

Код доступа и все реквизиты кредитного договора на сумму почти в 1,5 млн рублей доверчивый туляк передал аферисту, который заверил его, что деньги останутся в распоряжении банка и никаких платежей по кредиту вносить не потребуется.

Лишь спустя несколько недель потерпевший узнал, что оформленный кредит все-таки требуется погашать, а неизвестный собеседник был самым обыкновенным мошенником. Поняв, что стал жертвой обмана, мужчина обратился в полицию.

Он пояснил правоохранителям, что знал о таких случаях обмана из СМИ, но звонивший все равно убедил его в необходимости оформления кредита и предоставления всех реквизитов. Полицейские проводят работу по выяснению обстоятельств преступления.

Пресс-служба УМВД России по Тульской области напоминает: чтобы не стать жертвой аферистов, никому не сообщайте реквизиты банковских карт, не верьте информации о блокировке счетов, предотвращении оформления кредитов и недопущения случайных транзакций. Подобная информация, полученная от неизвестных лиц – главный признак обмана.

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