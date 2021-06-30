новости
новости
Регистрация
Сегодня состоится прямая линия с Владимиром Путиным

Сегодня состоится прямая линия с Владимиром Путиным

Начало в 12.00.

Сегодня, 30 июня, состоится прямая линия с Президентом России Владимиром Путиным.

Мероприятие начнется в 12.00 по мск. Посмотреть его можно в эфире Первого канала, каналов «Россия 1», «Россия 24», НТВ, ОТР, «Мир». В сетке вещания на него отвели три часа.

Россиян, которые присылают вопросы на прямую линию, волнуют вопросы экономики и пути выхода из кризиса. Международная повестка менее популярна, чем в предыдущие годы.

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.
сегодня, в 10:37 −5
Другие статьи по темам
Люди
Владимир Путин
Место
Тула
Прочее
прямая линия
;

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Заокском районе в пруду обнаружили труп пенсионера из Московской области
В Заокском районе в пруду обнаружили труп пенсионера из Московской области
Сформирован тренерский штаб ХК «Академия Михайлова»
Сформирован тренерский штаб ХК «Академия Михайлова»
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.