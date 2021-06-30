Сегодня состоится прямая линия с Владимиром Путиным

Сегодня, 30 июня, состоится прямая линия с Президентом России Владимиром Путиным.

Мероприятие начнется в 12.00 по мск. Посмотреть его можно в эфире Первого канала, каналов «Россия 1», «Россия 24», НТВ, ОТР, «Мир». В сетке вещания на него отвели три часа.

Россиян, которые присылают вопросы на прямую линию, волнуют вопросы экономики и пути выхода из кризиса. Международная повестка менее популярна, чем в предыдущие годы.