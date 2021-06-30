Алексей Дюмин: «Вакцинация лучше, чем локдаун»

30 июня состоялась прямая линия с Президентом РФ Владимиром Путиным. Всего было получено свыше 2 млн вопросов от жителей страны. Они касались сфер здравоохранения, экологии, дорог, цен на продукты, внешнеполитических отношений. Большое количество вопросов было задано о вакцинации от коронавируса.

За ходом прямой линии следил губернатор Тульской области Алексей Дюмин. Ее итоги он прокомментировал так:

– Важно, что на прямой линии Владимир Владимирович Путин дал четкие разъяснения по вопросу вакцинации от коронавируса. И гражданам, и главам регионов, и работодателям. Президент прокомментировал действия региональных властей, которые ввели вакцинацию для работников отдельных отраслей.

Выбор здесь очевиден: вакцинация лучше, чем локдаун. На уровне области мы ведем большую разъяснительную работу по всем вопросам, касающимся прививок от коронавируса.

И то, что глава государства заявил, что верить нужно не слухам, а специалистам, для нас – большая поддержка в этой работе. Кроме того, Владимир Владимирович, как всегда, обозначил твердую позицию в вопросах международной политики и безопасности России.