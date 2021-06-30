новости
новости
Регистрация
Алексей Дюмин: «Вакцинация лучше, чем локдаун»

Алексей Дюмин: «Вакцинация лучше, чем локдаун»

Губернатор Тульской области прокомментировал слова Президента РФ Владимира Путина о вакцинации.

30 июня состоялась прямая линия с Президентом РФ Владимиром Путиным. Всего было получено свыше 2 млн вопросов от жителей страны. Они касались сфер здравоохранения, экологии, дорог, цен на продукты, внешнеполитических отношений. Большое количество вопросов было задано о вакцинации от коронавируса. 
 
За ходом прямой линии следил губернатор Тульской области Алексей Дюмин. Ее итоги он прокомментировал так:
 
– Важно, что на прямой линии Владимир Владимирович Путин дал четкие разъяснения по вопросу вакцинации от коронавируса. И гражданам, и главам регионов, и работодателям. Президент прокомментировал действия региональных властей, которые ввели вакцинацию для работников отдельных отраслей.
 
Выбор здесь очевиден: вакцинация лучше, чем локдаун. На уровне области мы ведем большую разъяснительную работу по всем вопросам, касающимся прививок от коронавируса.
 
И то, что глава государства заявил, что верить нужно не слухам, а специалистам, для нас – большая поддержка в этой работе. Кроме того, Владимир Владимирович, как всегда, обозначил твердую позицию в вопросах международной политики и безопасности России.
Сюжет: Прямая линия с Владимиром Путиным 2021
Прямая линия с Владимиром Путиным : главное
Жизнь Тулы и области
Прямая линия с Владимиром Путиным : главное
сегодня, в 18:26, 23 788 -11
Владимир Путин прокомментировал вопрос об обязательной вакцинации в регионах
Мир
Владимир Путин прокомментировал вопрос об обязательной вакцинации в регионах
сегодня, в 12:54, 34 2732 -18
Президент России рассказал, какой вакциной привился
Мир
Президент России рассказал, какой вакциной привился
сегодня, в 12:32, 58 2073 -19
Сегодня состоится прямая линия с Владимиром Путиным
Жизнь Тулы и области
Сегодня состоится прямая линия с Владимиром Путиным
сегодня, в 10:37, 120 1541 -27
Все новости сюжета
Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Яндекс.новости
сегодня, в 16:45 −27
Другие статьи по темам
Прочее
Тулапрямая линияВладимир ПутинАлексей Дюминвакцинация
;

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Экосистема Россельхозбанка «Свое Фермерство» получила премию CIPR DIGITAL 2021. Тульские фермеры оценили работу с платформой
Экосистема Россельхозбанка «Свое Фермерство» получила премию CIPR DIGITAL 2021. Тульские фермеры оценили работу с платформой
В Суворове внедорожник влетел в столб: пострадала годовалая девочка
В Суворове внедорожник влетел в столб: пострадала годовалая девочка
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.