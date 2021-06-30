Сформирован тренерский штаб ХК «Академия Михайлова»

Об этом сообщает клубная пресс-служба.

Главным тренером назначен Игорь Николаевич Гаврилов. Ранее специалист работал с командами «Брянск», «Темиртау» (Казахстан), «Зеленоград», «Капитан» (Ступино). В последние несколько лет Гаврилов возглавлял команду Молодежной хоккейной лиги «Тайфун» из Владивостока.

Помогать Гаврилову будут:

Дмитрий Максимов, тренер по работе с нападающими. Выступал за «Южный Урал», «Молот» (Чебакуль), «Металлург» (Магнитогорск), «Мечел», «Амур», «Трактор», «Мостовик», «Кристалл», «Белгород», «Брянск». Обладатель Суперкубка Европы-2000 в составе «Металлурга». Возглавлял смоленский «Славутич», «Темиртау» (Казахстан), работал в тренерском штабе «Молота-Прикамье» в ВХЛ. В сезоне-2020/2021 входил в тренерский штаб команды МХЛ «Русские витязи».

Алексей Денисов, тренер по работе с защитниками. Выступал за команды за «Трактор», «Трактор-2», «Динамо-Энергия», «Рига», «Барыс», «Газовик», «Югра», «Брянск», «Арлан», «Казахмыс», «Донбасс-2», «Зауралье», «Курган». С 2019 года возглавлял курганский «Юниор» в ВХЛ-Б.

Дмитрий Мыльников, тренер по работе с вратарями. Выступал за «Юниор-Т» (Курган), «Ладу», «Крылья Советов», «Трактор», ЦСКА, «Авангард», «Северсталь», «Спартак» (Москва), «Мечел», ЦСК ВВС, «Тверь», «Витебск», «Титан» (Клин). С сезона-2019/2020 входил в тренерский штаб молодежной команды «Крылья Советов».