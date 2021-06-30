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Прививка каждый год: Минздрав утвердил рекомендации о вакцинации россиян от коронавируса

Прививка каждый год: Минздрав утвердил рекомендации о вакцинации россиян от коронавируса

В частности, прививаться можно любой зарегистрированной вакциной.

Минздрав утвердил временные рекомендации о порядке вакцинации населения от COVID-19 и направил их в регионы. Об этом пишет РИА «Новости».
 
В документе сказано:
  • после достижения коллективного иммунитета прививаться нужно будет раз в год;
  • для иммунизации не нужен анализ на антитела — важно следовать графику независимо от их количества;
  • прививаться можно любой зарегистрированной вакциной;
  • если при первичной вакцинации были серьезные нежелательные явления, ревакцинироваться можно другим препаратом.

 

Сюжет: Коронавирус
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