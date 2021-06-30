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Тулячку обвиняют в истязании дочери
Изображение Ulrike Mai с сайта Pixabay.

Тулячку обвиняют в истязании дочери

Женщине может грозить до 7 лет лишения свободы.

Региональный Следственный комитет сообщил о завершении расследования уголовного дела в отношении ранее не судимой 28-летней жительницы Ленинского района. Женщину обвиняют по п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание несовершеннолетнего, находящегося в беспомощном состоянии). Также ей вменяют ст. 156 УК РФ (ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, соединенное с жестоким обращением).
 
По данным следствия, преступления были совершены с февраля по апрель 2021 года.
 
«В квартире своего сожителя обвиняемая неоднократно подвергала свою дочь 2020 года рождения физическому и психологическому насилию, нанося ей множественные удары по телу и голове. Установлено, что женщина лишена родительских прав в отношении двух других детей», — сообщает пресс-служба СУ СК России.
 
Преступление выявили в апреле 2021 года. По вызову соседей на адрес приехали сотрудники полиции и участковая медсестра. Они обнаружили у ребенка множественные телесные повреждения, после чего изъяли девочку у матери и направили в медучреждение.
 
Сейчас уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд. Обвиняемая находится под стражей.
Сергей Стариков
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 14:48 +1
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