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Тулячка успешно выступила в Санкт-Петербурге на соревнованиях по каратэ

Тулячка успешно выступила в Санкт-Петербурге на соревнованиях по каратэ

Воспитанница СШ «Олимп» Алина Москалева одержала победу в кумитэ и завоевала бронзовую медаль в ката.

С 24 по 27 июня в Санкт-Петербурге проходили чемпионат и первенство России по спорту глухих (дисциплина каратэ). В нем приняли участие 87 спортсменов из Санкт-Петербурга, Москвы, Тульской, Московской, Ростовской, Саратовской, Калининградской, Самарской, Сахалинской, Ивановской областей, а также из Республики Башкортостан и Красноярского края.
 
«Воспитанница спортивной школы «Олимп» Алина Москалева одержала победу в кумитэ и завоевала бронзовую медаль в ката. Подготовил спортсменку тренер Олег Чепурнов», — сообщает пресс-служба городской администрации.
 
Сергей Стариков
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 13:43 +4
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